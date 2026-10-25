Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : traiter tous les arbres fruitiers à la bouillie bordelaise en novembre est une erreur

À l’automne, la bouillie bordelaise reste un réflexe pour de nombreux jardiniers bio, parfois au détriment du sol. Faut-il vraiment traiter tous les arbres fruitiers ou cibler seulement les plus vulnérables ?

Chaque automne, quand les feuilles tombent, beaucoup de jardiniers sortent d’office le pulvérisateur de bouillie bordelaise. C’est devenu un geste quasi automatique, comme si tous les arbres fruitiers avaient besoin de leur “vaccin” bleu pour traverser l’hiver. Pourtant, ce réflexe peut être inutile… voire contre-productif pour le sol et la petite faune du jardin.

Entre hivers plus doux, maladies cryptogamiques en hausse et interdiction des produits de synthèse, la question revient chaque année : comment protéger le verger sans le surtraiter ? Avant de remplir le réservoir, un diagnostic sur l’état des arbres indique si un traitement d’automne à la bouillie bordelaise se justifie vraiment… ou pas.

Bouillie bordelaise et arbres fruitiers : à quoi sert le traitement d’automne ?

Ce célèbre mélange de sulfate de cuivre et de chaux agit comme un fongicide de contact : il se dépose sur l’écorce et les rameaux, où il bloque la germination des spores responsables de la tavelure ou de la cloque. En revanche, il ne guérit pas une maladie déjà installée, est lessivé par la pluie et impose de traiter un jour sec, sans vent, en respectant la dose indiquée sur l’étiquette.

Autorisé en agriculture biologique, ce cuivre n’est pourtant pas biodégradable : à force de traitements, il s’est accumulé dans de nombreux sols, au détriment des vers de terre et de la vie microbienne. D’où le débat récurrent “bouillie bordelaise arbres fruitiers automne” et l’intérêt de la réserver aux cas où elle a une vraie utilité.

Tous les arbres fruitiers ont-ils vraiment besoin de bouillie bordelaise ?

Nous avons tous déjà traité “par sécurité”, sans vraiment regarder l’arbre. Pourtant, la bonne décision se lit dans son bois. Après la chute des feuilles, observez calmement : c’est le moment où les symptômes restent visibles et où l’on peut faire le bilan sanitaire de la saison écoulée.

feuilles très tachées, déformées, ou tombées bien trop tôt ;

fruits pourris ou momifiés, rameaux morts, chancres ou coulées de gomme.

Si l’arbre est resté vigoureux, a bien fructifié et ne présente aucun de ces signes, traiter à la bouillie bordelaise en automne n’apporte souvent rien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie de cuivre jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réservant la bouillie bordelaise aux seuls arbres vraiment touchés, on concentre l’action préventive du cuivre là où les spores et bactéries sont les plus nombreuses. 💡 Le petit plus : Compléter le traitement d’automne par un passage léger en fin d’hiver, juste avant le débourrement, renforce la protection sans multiplier les doses annuelles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pulvériser chaque année tout le verger “au cas où”, en doublant les passages et les quantités indiquées sur l’étiquette du produit.

Limiter le cuivre : les bons gestes pour un verger durable

Pour un verger vraiment résilient, le meilleur traitement reste souvent… l’entretien. Ramassez feuilles malades et fruits momifiés, taillez les branches atteintes, aérez la ramure. Ensuite, alternez éventuellement la bouillie bordelaise avec des décoctions de prêle ou d’écorce de saule au fil de la saison.

Petit bonus : nourrir le sol avec du compost, installer nichoirs et abris pour les auxiliaires. Un arbre bien nourri, peu stressé et entouré d’insectes alliés a souvent moins besoin de cuivre… même dans un automne humide.