Mildiou sur les tomates : arrêtez le purin d’ortie, cette mauvaise herbe de fossé que nos grands-parents utilisaient

Alors que les orages approchent, beaucoup misent encore sur le purin d’ortie pour protéger leurs tomates du mildiou. Et si le vrai geste salvateur venait d’une autre potion verte héritée de nos grands-parents, longtemps restée dans l’ombre ?

Fin mai, le potager est en pleine effervescence : les tomates s’installent, les premières fleurs apparaissent… et la météo annonce une série d’averses. Dans bien des jardins, le réflexe reste le même : sortir le bidon de purin d’ortie, en espérant tenir le mildiou à distance.

Ce geste rassure, mais il a souvent déçu : feuillage superbe, puis taches brunes, feuilles qui noircissent, pieds qui s’effondrent en quelques jours. Nos grands-parents, eux, avaient misé sur une tout autre “potion verte”, à base d’une mauvaise herbe de fossé, bien plus redoutable contre cette maladie.

Pourquoi le purin d’ortie ne sauve pas vos tomates du mildiou

Le purin d’ortie est surtout un engrais azoté très tonique. Il a boosté la croissance de générations de tomates, donnant des feuilles larges et bien vertes. Mais face à un champignon fulgurant comme le mildiou, il n’offre pratiquement pas de barrière directe, et un excès d’azote rend le feuillage tendre et gorgé d’eau, idéal pour l’infection.

Or le mildiou adore les plantes fragilisées, surtout quand l’air est lourd et humide après un orage. Plutôt que de “doper” la plante, il faut renforcer sa peau. L’enjeu n’est plus seulement de nourrir le pied, mais d’endurcir mécaniquement la surface des feuilles, comme si on lui cousait une petite armure minérale.

La prêle des champs, la vraie recette de nos grands-parents

Au bord des fossés et dans les talus frais, la prêle des champs passait pour une plaie à arracher. Les anciens, eux, la récoltaient avec soin. Sa richesse en silice a renforcé leurs tomates pendant des décennies : la silice se dépose dans les parois des cellules, épaissit le feuillage, l’eau perle dessus et les spores du mildiou ont beaucoup plus de mal à pénétrer.

La “recette oubliée” est d’une simplicité désarmante : 1 kg de tiges fraîches de prêle grossièrement hachées, plongées dans 10 litres d’eau de pluie non traitée, dans un seau non métallique. Le mélange a été remué chaque jour et a fermenté une dizaine de jours, jusqu’à ce que les bulles disparaissent et que la mousse tombe, signe que le purin est prêt à être filtré.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût du traitement Quasi nul 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La prêle des champs est très riche en silice. Sous forme de purin, cette silice est assimilée par les tomates et se fixe dans leurs feuilles. Le feuillage devient plus épais, moins perméable, et garde moins longtemps l’humidité dont le mildiou a besoin pour germer. 💡 Le petit plus : récolter la prêle loin des routes et des champs traités, puis la préparer aussitôt, quand elle est bien verte, pour un purin encore plus concentré. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser le purin de prêle pur ou attendre que le mildiou ait ravagé les plants avant d’agir.

Comment pulvériser la prêle pour garder des tomates intactes

Sur tomates, le purin de prêle se dilue entre 10 et 20 % : 1 litre de purin filtré pour 5 à 10 litres d’eau. La pulvérisation doit rester très fine, sans ruissellement, car les grosses gouttes servent de berceau au mildiou. On insiste surtout sur l’envers des feuilles, là où le champignon tente de s’installer.

De mai à fin juin, la protection a été renforcée en traitant tous les 7 à 10 jours, surtout juste après une grosse pluie ou un orage. Associée à des plants bien espacés, un arrosage au pied et une serre largement aérée, cette habitude transforme une simple “mauvaise herbe” en vrai bouclier saisonnier, là où le purin d’ortie seul laissait les jardiniers désarmés.