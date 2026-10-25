Ce gâteau allemand aux framboises façon cheesecake crumble a survécu au trajet et rendu le bureau accro à la recette

Préparé la veille, ce gâteau allemand aux framboises façon cheesecake crumble arrive entier au bureau, base nette et crème fondante. Reste un détail à respecter pour qu’il supporte trajet, frigo et découpe sans la moindre fissure.

J’ai apporté ce gâteau allemand aux framboises au bureau : avant midi, tout le monde voulait la recette de ce mix entre cheesecake et crumble

Dans l’open space, l’odeur de beurre et de framboises a très vite remplacé celle du café. Autour de ce gâteau allemand aux framboises, on entend d’abord le crumble croustillant avant de sentir la cuillère glisser dans la crème au fromage, dense et fondante.

On cherche souvent un gâteau framboises fromage frais et crumble qui survive au métro sans se déliter. Ici, la base sablée reste nette, l’appareil au fromage se tient, les framboises ne détrempent pas ; un candidat parfait pour la table du bureau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base sablée et crumble : 300 g farine, 100 g sucre, 150 g beurre froid, 1 œuf, 5 g levure chimique, pincée sel, 15 à 20 g farine

✅ Appareil au fromage : 500 g fromage frais type Philadelphia ou Saint-Môret, 400 ml crème entière, 120 g sucre, 1 c. à café vanille, 3 œufs, 30 g Maïzena

✅ Framboises : 250 à 300 g framboises fraîches ou surgelées non décongelées, 1 c. à soupe Maïzena pour les enrober

✅ Moule et cuisson : moule à cake 30 cm chemisé de papier cuisson qui dépasse, four à 175 °C chaleur statique, environ 70 minutes

Pourquoi ce gâteau allemand aux framboises fait un carton au bureau

Ce cheesecake crumble aux framboises aligne trois couches nettes : base sablée beurrée, crème au fromage type Philadelphia, streusel croustillant. Bien froid, ce gâteau allemand aux framboises qui cartonne au bureau se découpe en barres propres.

Étapes clés pour un gâteau qui se tient parfaitement

Pour ce gâteau allemand aux framboises façon cheesecake crumble, tout se joue dans le geste : pâte sablée peu pétrie, appareil au fromage à peine fouetté, framboises enrobées de Maïzena et long repos au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre, levure, sel, sabler avec le beurre, lier avec l’œuf, foncer le moule chemisé. Technique : Enrober les framboises de Maïzena, lisser le fromage frais avec le sucre, ajouter œufs, crème, vanille puis Maïzena sans trop fouetter. Cuisson : Verser l’appareil sur la base, répartir les framboises, émietter le crumble réservé sur le dessus, cuire 70 minutes à 175 °C chaleur statique. Finition : Laisser refroidir complètement, couvrir et placer une nuit au réfrigérateur ; démouler en s’aidant du papier cuisson puis couper en tranches régulières.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min + 70 min + 1 nuit 🔍 Le secret de l’expert La Maïzena stabilise à la fois l’appareil au fromage et le jus des framboises, pendant que le repos au froid fige l’ensemble. ✨ Le twist gourmand : Zester finement un citron non traité dans l’appareil et parsemer le crumble d’amandes effilées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper le gâteau avant la nuit complète au réfrigérateur ou fouetter trop vigoureusement l’appareil au fromage.

Organisation spéciale « bureau » : transport, découpe, service

On garde le gâteau au réfrigérateur dans son moule, bien couvert, puis on le transporte en boîte rigide et on le coupe en barres juste avant service.