Cette astuce avec un fruit écrasé va changer pour toujours votre façon de servir la burrata devant vos invités
À chaque apéritif dînatoire, la burrata enrobée de figues écrasées de ma voisine déclenche un silence puis une rafale de photos. Entre cœur coulant, sucré-salé et dressage spectaculaire, un geste tout simple change tout.
Odeur miellée des figues mûres, fraîcheur laiteuse d’une burrata qui attend la découpe. Sur l’assiette, une boule marbrée de rose violacé trône au milieu de roquette.
Ma voisine ne sert jamais sa burrata nature ; sa burrata enrobée de figues est devenue son signe distinctif. Les figues écrasées forment une robe fine, cette burrata ultra crémeuse coule à la première entaille et toute la table prend la pose. On veut comprendre son secret.
Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 burrata d’environ 200 g, bien fraîche, sortie du réfrigérateur 20 minutes avant
- ✅ 6 à 8 figues fraîches bien mûres, 80 g de roquette ou autres jeunes pousses
- ✅ 4 tranches fines de jambon cru, 30 g de pistaches non salées ou de noix
- ✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, moutarde à l’ancienne, crème de balsamique, 1 c. à c. d’origan, fleur de sel, pain au levain grillé
Pourquoi cette burrata aux figues fait réagir toute la table
Servie entière, cette burrata cœur coulant figues jambon cru pistaches ressemble à un dessert chic, mais reste une entrée spectaculaire simple. À la coupe, le fromage italien frais libère un cœur coulant qui nappe roquette, jambon et fruits secs pour un apéritif dînatoire ultra convivial.
Geste clé : comment envelopper la burrata dans des figues écrasées sans la percer
Le geste clé, c’est le film alimentaire. On aligne les demi-figues entre deux feuilles, on les écrase doucement pour former un carpaccio, puis on enferme la burrata au centre avant de laisser la boule au frais 10 à 15 minutes, pas plus. D’ailleurs, ce léger repos soude parfaitement l’ensemble.
Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter la burrata sur du papier absorbant. Rincer 6 à 8 figues, les couper, préparer salade et jambon cru.
- Technique : Étaler un grand film alimentaire, disposer les demi-figues au centre, recouvrir et les aplatir très légèrement pour former un disque.
- Cuisson : Retirer le film supérieur, poser la burrata au centre, remonter le film pour l’enrober, serrer la boule et réserver 10 à 15 minutes au frais.
- Finition : Fouetter huile d’olive, moutarde, crème de balsamique et origan. Assaisonner la salade, déposer la burrata figues écrasées, ajouter jambon cru, pistaches ou noix et un peu de fleur de sel.
Astuces de chef & variantes autour de la burrata aux figues
Hors saison des figues, on garde l’esprit sucré-salé avec de fines lamelles de poire ferme ou quelques raisins blancs légèrement écrasés. En version plus bistrot, on ajoute croûtons tièdes, pistaches toastées et une pointe de piment d’Espelette autour de la boule au moment de servir. Pourtant, on garde toujours la même promesse : une assiette spectaculaire, prête à être coupée à table.
Sources
En bref
- 📸 À chaque apéritif dînatoire, la voisine sert une burrata enrobée de figues écrasées qui intrigue autant qu’elle attire les objectifs autour de la table.
- 🥗 Une boule de burrata ultra crémeuse arrive entière sur un lit de roquette, jambon cru et pistaches, prête à libérer son cœur coulant.
- ✨ Un jeu de figues écrasées et de repos au frais suffit à créer cette coque régulière et photogénique dont le secret mérite quelques explications.
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