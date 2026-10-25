Cette astuce avec un fruit écrasé va changer pour toujours votre façon de servir la burrata devant vos invités

À chaque apéritif dînatoire, la burrata enrobée de figues écrasées de ma voisine déclenche un silence puis une rafale de photos. Entre cœur coulant, sucré-salé et dressage spectaculaire, un geste tout simple change tout.

Odeur miellée des figues mûres, fraîcheur laiteuse d’une burrata qui attend la découpe. Sur l’assiette, une boule marbrée de rose violacé trône au milieu de roquette.

Ma voisine ne sert jamais sa burrata nature ; sa burrata enrobée de figues est devenue son signe distinctif. Les figues écrasées forment une robe fine, cette burrata ultra crémeuse coule à la première entaille et toute la table prend la pose. On veut comprendre son secret.

Les ingrédients indispensables ✅ 1 burrata d’environ 200 g, bien fraîche, sortie du réfrigérateur 20 minutes avant

✅ 6 à 8 figues fraîches bien mûres, 80 g de roquette ou autres jeunes pousses

✅ 4 tranches fines de jambon cru, 30 g de pistaches non salées ou de noix

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, moutarde à l’ancienne, crème de balsamique, 1 c. à c. d’origan, fleur de sel, pain au levain grillé

Pourquoi cette burrata aux figues fait réagir toute la table

Servie entière, cette burrata cœur coulant figues jambon cru pistaches ressemble à un dessert chic, mais reste une entrée spectaculaire simple. À la coupe, le fromage italien frais libère un cœur coulant qui nappe roquette, jambon et fruits secs pour un apéritif dînatoire ultra convivial.

Geste clé : comment envelopper la burrata dans des figues écrasées sans la percer

Le geste clé, c’est le film alimentaire. On aligne les demi-figues entre deux feuilles, on les écrase doucement pour former un carpaccio, puis on enferme la burrata au centre avant de laisser la boule au frais 10 à 15 minutes, pas plus. D’ailleurs, ce léger repos soude parfaitement l’ensemble.

Les étapes de préparation Préparation : Égoutter la burrata sur du papier absorbant. Rincer 6 à 8 figues, les couper, préparer salade et jambon cru. Technique : Étaler un grand film alimentaire, disposer les demi-figues au centre, recouvrir et les aplatir très légèrement pour former un disque. Cuisson : Retirer le film supérieur, poser la burrata au centre, remonter le film pour l’enrober, serrer la boule et réserver 10 à 15 minutes au frais. Finition : Fouetter huile d’olive, moutarde, crème de balsamique et origan. Assaisonner la salade, déposer la burrata figues écrasées, ajouter jambon cru, pistaches ou noix et un peu de fleur de sel.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile, geste précis Le secret de l’expert Entre deux films alimentaires, les figues reçoivent une pression uniforme et restent en morceaux. Une burrata légèrement tempérée offre alors un cœur vraiment coulant. Le twist gourmand : Mélanger un peu de miel et de crème de balsamique, en badigeonner à peine les figues : la coque gagne parfum et brillance. LE GESTE INTERDIT : Écraser les figues en purée les rend aqueuses. Laisser la burrata enrobée plus de 40 minutes au froid fige le cœur. Arracher le film ou abuser de crème de balsamique casse l’effet.

Astuces de chef & variantes autour de la burrata aux figues

Hors saison des figues, on garde l’esprit sucré-salé avec de fines lamelles de poire ferme ou quelques raisins blancs légèrement écrasés. En version plus bistrot, on ajoute croûtons tièdes, pistaches toastées et une pointe de piment d’Espelette autour de la boule au moment de servir. Pourtant, on garde toujours la même promesse : une assiette spectaculaire, prête à être coupée à table.