En Inde, les restes de tarte ne finissent pas sous une couche de plastique mais sous une simple assiette ou un torchon. Et si cette habitude inspirait chez vous une alternative naturelle au film alimentaire, du frigo à l’évier ?

Odeur de pâte dorée, légumes confits, bruit du couteau qui entame une tarte rustique… puis la réalité : il en reste la moitié, on fouille le tiroir, on bataille avec un film qui colle sur lui-même et finit à la poubelle en quelques secondes. À chaque repas, le même réflexe, les mêmes mètres de plastique qui s’accumulent.

Dans de nombreuses maisons en Inde, la scène est tout autre. Les restes refroidissent dans un plat, simplement couverts d’une assiette, d’un torchon ou de boîtes inox empilées. Pas de rouleau, pas de déchet, et pourtant les aliments restent impeccables. Et si cette façon de faire inspirait enfin une alternative naturelle au film alimentaire chez nous aussi ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre

✅ 2 petites courgettes fraîches

✅ 250 g de tomates cerises

✅ 100 g de fromage de chèvre frais

En Inde, une cuisine sans film alimentaire

Le film étirable rassure : on voit l’aliment, on croit le protéger. Pourtant, dès qu’on touche aux aliments très gras (charcuteries, fromages bien faits, mayonnaises, crèmes aux noix), les spécialistes rappellent qu’il peut libérer des substances indésirables issues du plastique. Graisse et film ne font pas bon ménage, surtout si le contact dure des heures.

Dans beaucoup de cuisines indiennes, on contourne totalement le problème. Un plat en inox, une assiette retournée sur un bol, un simple torchon propre posé sur le saladier suffisent à faire barrière à l’air et aux odeurs. Zéro contact plastique, zéro geste compliqué, et beaucoup moins de déchets. On peut adopter exactement ces réflexes, tout en y ajoutant un accessoire moderne très malin.

Une alternative naturelle au film alimentaire, du frigo à l’évier

Ce compagnon, c’est le bee wrap : un tissu de coton enduit de cire d’abeille. Sous la chaleur des mains, la cire se ramollit, le carré devient souple, épouse le bord du plat puis se fige en refroidissant. On obtient une enveloppe réutilisable, respirante, parfaite pour couvrir une tarte, un saladier de salade ou un morceau de fromage sans plastique.

On l’utilise comme en Inde : le plat refroidit, on le couvre d’un bee wrap bien plaqué ou, à défaut, d’une assiette sur un saladier en verre ou d’une boîte inox. Côté budget, un petit lot de bee wraps coûte souvent moins de 10 € et dure des mois. On le rince ensuite à l’eau froide avec un peu de savon neutre, sans éponge abrasive. Pendant que la tarte repose, on garde la main verte jusqu’au bout avec une pâte dégraissante maison citron + bicarbonate pour l’évier et la crédence.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, étaler la pâte sur une plaque et tartiner le chèvre en laissant une bordure. Technique : Trancher finement courgettes et tomates, les disposer serrées sur la pâte, assaisonner d’herbes de Provence, sel et poivre. Cuisson : Replier les bords vers l’intérieur, arroser d’un filet d’huile d’olive et cuire environ 40 minutes à 180 °C, jusqu’à belle coloration. Finition : Laisser tiédir, couvrir le plat avec un bee wrap ou une assiette, réfrigérer, puis dégraisser le plan de travail avec une pâte citron-bicarbonate.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Moins de 10 € 🔍 Le secret de l’expert La cire d’abeille du bee wrap se ramollit avec la chaleur des mains, moule parfaitement le bord du plat, puis durcit en refroidissant. On obtient une barrière à l’air, mais légèrement respirante, qui limite la condensation et protège mieux les aliments qu’un simple torchon. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter un filet d’huile d’olive au citron, quelques zestes frais et du basilic ciselé ; la tarte répond au parfum de citron utilisé ensuite pour dégraisser la cuisine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poser un bee wrap sur un plat chaud, le laver à l’eau brûlante ou filmer des aliments très gras ; on abîme la cire et on favorise le transfert de composants du plastique vers la nourriture.

Conserver et servir la tarte rustique sans plastique

Une fois la tarte tomates-courgettes refroidie, on agit comme dans une cuisine indienne : plat au centre, couverture simple. Bee wrap bien ajusté, assiette posée sur le moule ou boîte en verre fermée, tout fonctionne tant qu’on évite le contact avec du film et qu’on laisse la tarte au frais.

Pour le ménage, la pâte zestes de citron + bicarbonate se prépare en quelques minutes et décolle le gras sur hotte, poignées, crédence ou micro-ondes. On applique en fine couche, on laisse agir brièvement, on frotte doucement puis on rince bien. Une cuisine nette, des restes protégés, et quasiment plus de film alimentaire dans la poubelle.