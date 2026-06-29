Mon kebab du coin va détester ce wrap maison : en 20 min, ce fromage grillé l’humilie pour moitié prix

Ce shawarma au halloumi maison promet un vrai shoot de street-food, avec fromage rôti, salade croquante et sauce yaourt tahini. En vingt minutes top chrono, il rivalise avec le kebab du coin pour un budget mini.

En fin de journée, quand l’air reste lourd, on rêve de pain chaud, de garniture juteuse et de sauce qui coule juste assez. Dans la cuisine, paprika et cumin chauffent déjà, le four crépite : la street-food se prépare maison.

Et soudain, le kebab du coin peut aller se rhabiller. En vingt minutes, ce shawarma au halloumi maison aligne fromage rôti, salade fraîche et sauce yaourt tahini citron pour moitié prix.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de halloumi, 1 c. à s. d’huile d’olive, ail, paprika doux, cumin

✅ 2 tomates, 1/2 concombre, 1/2 oignon rouge, persil plat, huile d’olive, jus de 1/2 citron, sel, poivre

✅ 3 c. à s. de yaourt grec nature, 1 c. à s. de tahini, jus de citron

✅ 2 pains libanais souples, chou rouge, cornichons, menthe et piment en option

Mon kebab du coin peut trembler : voici le shawarma au halloumi maison qui le bat pour moitié prix

On part d’un bloc de halloumi, ce fromage qui supporte la chaleur sans fondre. Coupé très fin, épicé et rôti, il rivalise avec la broche du snack dans un kebab maison végétarien. Avec pains libanais, quelques légumes et yaourt grec, on s’en sort à environ 7 à 8 € pour deux gros wraps, contre 14 à 16 € au comptoir.

Étapes clés pour un shawarma au halloumi maison croustillant et juteux

Tout se joue sur la découpe et la chaleur. On sèche le halloumi, on le taille en rubans à l’économe pour multiplier les bords dorés, puis on l’enfourne à 180 °C. Pendant ce temps, salade croquante et sauce yaourt tahini citron attendent le fromage brûlant dans le pain libanais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher le halloumi, le couper en rubans fins, mélanger avec huile et épices, étaler sur plaque. Technique : Cuire à 180 °C environ 15 minutes, jusqu’à doré et croustillant ; finir 2 minutes sous le gril. Cuisson : Pendant ce temps, préparer salade tomates–concombre–oignon et fouetter la sauce yaourt–tahini citronnée. Finition : Réchauffer les pains, étaler sauce, ajouter salade égouttée puis halloumi chaud, rouler serré façon wrap.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget / pers. ≈ 3,50–4 € 🔍 Le secret de l’expert Le halloumi est détaillé en rubans très fins, bien séchés, pour offrir un maximum de surface au four. À 180 °C, il dore sans fondre, tandis que salade glacée et sauce acidulée créent un contraste addictif. ✨ Le twist gourmand : Toaster le pain libanais à la poêle avec un filet d’huile, puis ajouter un peu de chou rouge citronné. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner le halloumi humide en grosses tranches et gaver le pain de sauce et de jus.

Astuces, variantes et match prix : le shawarma au halloumi qui fait oublier le kebab

Pour un goût intense, on garde rubans de halloumi fins ; ils caramélisent. Piment dans les épices, menthe ou roquette dans la salade, chou rouge ou cornichons : on retrouve le croquant du snack pour moins de 4 € par personne.