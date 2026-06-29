Apéro : ce pain apéro aux herbes inratable a disparu en 5 minutes, mais ne faites jamais cette erreur

À l’apéro, cette fougasse aux herbes sort du four et la table se jette dessus. Qu’est-ce qui rend ce pain maison si moelleux et irrésistible ?

J’ai sorti cette fougasse aux herbes de mon four : mes invités l’ont dévorée avant même de finir le premier verre

Fin de journée, la lumière traîne encore sur la terrasse. De la cuisine monte une odeur de pain chaud, d’huile d’olive et d’herbes qui fait tourner toutes les têtes.

Les mains attrapent des morceaux tièdes, la mie se déchire en fibres souples, parfumées aux herbes fraîches. En un clin d’œil, la fougasse aux herbes maison disparaît.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 500 g farine T55, 7 g levure boulangère sèche, 300 ml eau tiède, 10 g sel, 1 c. à café sucre

✅ Huile : 60 ml huile d’olive dans la pâte + 1 c. à soupe pour la finition

✅ Herbes : ail, romarin, thym, origan, persil plat, poivre noir

✅ Finition : 1 c. à soupe fleur de sel, olives, zeste citron, fromage ou graines de chanvre (option)

Une fougasse aux herbes qui vole la vedette à l’apéro

On parle ici d’un pain d’apéritif généreux. Croûte fine qui casse sous les doigts, mie moelleuse même tiède, parfum d’ail et d’herbes à chaque bouchée.

La méthode simple pour une fougasse aux herbes moelleuse et gonflée

Tout se joue sur trois points : pâte bien hydratée, pétrissage énergique, temps de pousse respectés. L’eau tiède réveille la levure, l’huile d’olive assouplit et parfume la mie.

On laisse ensuite la pâte doubler de volume, avant de l’étaler en ovale. Quelques entailles nettes ouvertes au doigt, une deuxième petite pousse, et la recette de fougasse maison devient inratable.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger eau tiède, sucre et levure, puis incorporer farine, sel et huile pour former une pâte. Technique : Pétrir une dizaine de minutes jusqu’à texture souple et élastique, ajouter ail et herbes, laisser pousser 1 h 15. Cuisson : Étaler en ovale de 1,5 cm sur plaque huilée, pratiquer 5 à 7 entailles, laisser détendre 20 minutes. Finition : Badigeonner d’huile, parsemer fleur de sel et poivre, cuire 15 à 18 minutes à 220 °C, servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Une pâte un peu collante et bien hydratée donne une mie aérée. Les longues pousses développent les arômes et l’huile d’olive garde la fougasse tendre, tandis que le four très chaud crée une croûte fine. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie de l’huile d’olive par de l’huile de chanvre et ajouter quelques graines dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rajouter de la farine pour que la pâte ne colle plus ; mieux vaut huiler légèrement mains et plaque.

Variantes, service et conservation de votre fougasse apéro

Cette base supporte toutes les envies : olives noires et zeste de citron, oignons confits et thym, petits dés de fromage. On sert la fougasse encore tiède, déchirée à la main avec tapenade ou crème de feta. Les restes se gardent 24 heures bien emballés, puis se réchauffent quelques minutes au four.