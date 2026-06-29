Canicule : cette plante de jardin sec reste en fleurs quand tout votre extérieur est déjà grillé

Entre gazon grillé et hortensias pendants, une touffe d’agapanthes reste droite en plein soleil. Comment cette vivace de jardin sec continue-t-elle à fleurir sous la canicule ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Agapanthus sp. 🌸 Nom courant Agapanthe, lis du Nil 📏 Dimensions 40 à 120 cm de haut x 30 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil à mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Jusqu’à -10 à -15 °C en sol drainé selon les variétés 🍂 Feuillage Caduc ou persistant selon les variétés

Terrasse brûlante, gazon jauni, hortensias pendants… En plein mois de juillet, certains jardins prennent des airs de fin d’été, alors que le thermomètre explose. Pourtant, au milieu de ce décor grillé, une touffe de fleurs reste droite, bleue ou blanche, comme insensible à la canicule.

Cette alliée des étés extrêmes, c’est l’agapanthe, aussi appelée lis du Nil. Venue d’Afrique australe, elle a été habituée au soleil de plomb et a continué à fleurir alors que d’autres vivaces se sont arrêtées net. Comment l’installer pour qu’elle illumine le jardin quand tout le reste souffre ?

Agapanthe, la vivace qui aime la chaleur plus que la pluie

L’agapanthe forme une touffe de longues feuilles rubanées d’où jaillissent, en été, de grandes ombelles de clochettes bleues, mauves ou blanches. En massif, elle apporte une touche graphique très nette ; en pot, elle structure une terrasse plein sud sans se décolorer au premier épisode de chaleur.

Ses racines charnues stockent l’eau et les réserves, un peu comme de petits réservoirs enterrés. Une fois bien installée en sol drainé, cette plante de jardin sec a supporté des étés très chauds et a continué à fleurir même quand d’autres vivaces ont marqué une pause au‑delà de 30 °C.

La chouchouter quand le jardin souffre : nos gestes anti-coup de chaud

Nous avons tous déjà vu un massif devenir beige malgré les arrosages quotidiens. Avec l’agapanthe, l’idée est différente : elle préfère quelques arrosages profonds et espacés plutôt qu’une douche superficielle. En pleine terre, le soleil direct lui convient, avec éventuellement un peu d’ombre l’après‑midi dans les régions les plus brûlantes. Au pied, un paillage minéral clair (graviers, pouzzolane) a gardé la fraîcheur et limité les besoins en eau.

48 h avant une canicule annoncée, arroser abondamment pour humidifier en profondeur.

Installer 7 à 8 cm de paillage minéral sans recouvrir le cœur de la touffe.

Pendant la vague de chaleur, éviter les petits arrosages quotidiens ; refaire un bon arrosage seulement quand la terre est sèche en profondeur.

En pot, rapprocher la plante d’un mur abrité, arroser dès que les 2 à 3 premiers centimètres de substrat sont secs, sans laisser d’eau dans la soucoupe.

Où l’installer pour la garder belle année après année

En pleine terre, l’agapanthe se plante de préférence au printemps, dans un trou large, avec une terre allégée de compost et de sable ou de graviers si elle est argileuse. Dans les régions douces, les variétés rustiques ont supporté environ -10 à -15 °C en sol bien drainé, simplement protégées par un paillage. Ailleurs, la culture en grand pot, à rentrer hors gel, reste la meilleure option.

Sur une terrasse, elle aime les bacs stables, percés, pas trop grands : légèrement à l’étroit, elle fleurit mieux. Un engrais modéré au printemps, la suppression des hampes fanées et des feuilles jaunies suffisent à l’entretenir. Attention seulement à son côté légèrement toxique en cas d’ingestion et, surtout, à l’excès d’eau, qui lui nuit bien plus que les grandes chaleurs.