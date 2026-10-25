Ne mettez plus de purée sur votre hachis parmentier : ce dessus croustillant fait se battre les enfants pour la croûte

Terminé le hachis parmentier sans purée qui s’affaisse et refroidit en bloc sur la table familiale. Une simple façon de poser les pommes de terre le transforme en gratin à croûte croustillante que les enfants s’arrachent.

Dans le four, ça sent le bœuf mijoté, la tomate, le thym. On entend presque le gratin chanter sous un dessus doré qui croustille déjà.

Depuis qu’on sert ce hachis parmentier sans purée, la scène a changé à table. Les enfants laissaient la couche blanche de côté ; ils se disputent maintenant les rondelles de pommes de terre croustillantes, fondantes dessous. Comment les obtenir à tous les coups ?

Les ingrédients indispensables ✅ Garniture : 30 ml d’huile d’olive, oignon, céleri, carotte, courgette, ail, sel, thym

✅ Viande et sauce : 750 g de bœuf haché, 60 g de concentré, 20 g de farine

✅ Liquides et assaisonnements : 1 c. à soupe de vinaigre, 500 ml de bouillon, sauce Worcestershire, poivre

✅ Toit croustillant : 800 g de pommes de terre farineuses, 45 g de beurre fondu, ½ c. à café de sel, option 1 c. à café de café soluble diluée dans 10 cl d’eau chaude

Fini la purée qui plombe le hachis : le problème que tout le monde connaît

Souvent, ce n’est pas le goût qui pose problème, mais la couche du dessus. Une purée trop épaisse étouffe la viande et refroidit en bloc. Résultat : les enfants grattent le bœuf et laissent la purée. Avec un dessus de fines rondelles, tout change.

Pourquoi les rondelles de pommes de terre font craquer les enfants (et les adultes)

Ce hachis parmentier sans purée devient un hachis parmentier rondelles de pommes de terre, traité comme un gratin de pommes de terre croustillantes. On coupe les tubercules en tranches de 1 à 2 mm, de préférence à la mandoline. Les variétés farineuses, Agria, Bintje ou Marabel, boivent le beurre fondu dessous et sèchent en surface ; à 200 °C, la réaction de Maillard les dore et les rend craquantes.

Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Faire revenir oignon, céleri, carotte, courgette, ail et sel 4 à 5 minutes dans l’huile. Technique : Ajouter thym et bœuf, émietter. Incorporer concentré, farine, vinaigre, bouillon, Worcestershire, poivre, puis mijoter 10 minutes jusqu’à sauce nappante. Cuisson : Verser la viande dans un plat, lisser. Disposer les rondelles en 2 à 3 couches chevauchées, arroser de beurre fondu, saler. Finition : Couvrir et cuire 20 minutes. Ôter le couvercle, poursuivre 30 minutes (un peu plus si besoin), puis laisser reposer 10 minutes hors du four.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Tranches fines, variétés farineuses et four chaud multiplient la surface qui caramélise et forment une croûte bien sèche. Le twist gourmand : Ajouter 1 c. à café de café soluble dans le jus de viande pour booster l’umami. LE GESTE INTERDIT : Enfourner des rondelles humides ; l’eau empêche la croûte de dorer.

Organisation famille : préparation la veille et réchauffage sans perdre le croustillant

On prépare la garniture la veille, au frais. Le lendemain, on ajoute les rondelles, on cuit, et on réchauffe les restes quelques minutes à 180 °C, à découvert.