Halloween : ce cocktail Zombie fait oublier le punch orange, mais attention à cette erreur de préparation

Le soir d’Halloween, un simple changement de cocktail peut transformer votre table en scène de film d’horreur. Ce Zombie multi-rhums glacé promet une première gorgée qui coupe net les conversations.

Fini le punch orange à chaque Halloween : ce cocktail Zombie fait taire la table dès la première gorgée

Toujours le même punch orange trop sucré, servi dans une bassine en plastique ? L’odeur colle à la nappe plus qu’au souvenir de la fête.

Avec le cocktail Zombie, le grand verre glacé vire au rouge sombre, les agrumes éclatent, la cannelle chauffe doucement. Dès la première gorgée, la table se tait, intriguée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Assortiment de rhums : 12 cl blanc, 12 cl ambré, 6 cl overproof

✅ Jus : 18 cl ananas, 18 cl orange, 12 cl pamplemousse, 12 cl citron vert

✅ Sirops : 6 cl grenadine, 6 cl sirop de cannelle

✅ Glaçons, bonbons cerveaux, olives vertes dénoyautées, quartiers d’orange

Marre du punch orange ? Voici le Zombie, le cocktail d’Halloween qui change tout

Dans ce cocktail zombie Halloween, on assemble trois rhums complémentaires. Le blanc apporte la netteté, l’ambré la rondeur, l’overproof une pointe de feu bien dosée.

En face, les jus d’ananas, d’orange, de pamplemousse et de citron vert allongent le mélange. Grenadine et sirop de cannelle colorent le verre en rouge sombre et installent une chaleur très automnale.

Recette pas à pas du Zombie d’Halloween

Pour six verres, la réussite tient surtout au timing. On prépare la base jus + sirops à l’avance, bien froide, puis on assemble avec les rhums et la glace au dernier moment, juste avant de secouer au shaker.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger tous les jus et les sirops dans une carafe, puis réserver au frais au moins 1 h. Technique : Remplir un shaker de glaçons, ajouter 10 cl de base et les rhums, secouer 10 secondes. Cuisson : Déposer de nouveaux glaçons dans les verres, filtrer le cocktail par-dessus pour une dilution maîtrisée. Finition : Décorer chaque verre d’un bonbon cerveau et d’un “œil” d’olive, servir immédiatement bien frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min (6 verres) 🔍 Le secret de l’expert Le Zombie gagne en relief grâce à l’assemblage de trois rhums complémentaires. Les agrumes, la grenadine et la cannelle apportent l’acidité, le sucre et les épices qui domptent l’alcool, surtout avec une bonne glace. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de pulpe de fruit de la passion dans la base et givrer les verres avec du sucre roux parfumé d’une pointe de cannelle. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de mettre la glace dans la marmite à l’avance ou de surdoser rhum overproof et grenadine : le cocktail deviendrait plat et imbuvable.

Adapter le Zombie en grande marmite transparente (4–5 L)

Pour remplir une marmite en verre de 5 L, on multiplie simplement toutes les quantités par cinq. La base jus + sirops peut patienter jusqu’à 24 h au réfrigérateur, bien couverte.

Au moment du service, on ajoute les rhums puis une couche généreuse de gros glaçons, qui vont rafraîchir sans diluer trop vite. Bonbons cerveaux et “yeux” d’olive finissent de transformer la marmite en vrai chaudron d’Halloween, avec ou sans alcool.