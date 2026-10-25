Halloween : ce cocktail Zombie fait oublier le punch orange, mais attention à cette erreur de préparation
Le soir d’Halloween, un simple changement de cocktail peut transformer votre table en scène de film d’horreur. Ce Zombie multi-rhums glacé promet une première gorgée qui coupe net les conversations.
Fini le punch orange à chaque Halloween : ce cocktail Zombie fait taire la table dès la première gorgée
Toujours le même punch orange trop sucré, servi dans une bassine en plastique ? L’odeur colle à la nappe plus qu’au souvenir de la fête.
Avec le cocktail Zombie, le grand verre glacé vire au rouge sombre, les agrumes éclatent, la cannelle chauffe doucement. Dès la première gorgée, la table se tait, intriguée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Assortiment de rhums : 12 cl blanc, 12 cl ambré, 6 cl overproof
- ✅ Jus : 18 cl ananas, 18 cl orange, 12 cl pamplemousse, 12 cl citron vert
- ✅ Sirops : 6 cl grenadine, 6 cl sirop de cannelle
- ✅ Glaçons, bonbons cerveaux, olives vertes dénoyautées, quartiers d’orange
Marre du punch orange ? Voici le Zombie, le cocktail d’Halloween qui change tout
Dans ce cocktail zombie Halloween, on assemble trois rhums complémentaires. Le blanc apporte la netteté, l’ambré la rondeur, l’overproof une pointe de feu bien dosée.
En face, les jus d’ananas, d’orange, de pamplemousse et de citron vert allongent le mélange. Grenadine et sirop de cannelle colorent le verre en rouge sombre et installent une chaleur très automnale.
Recette pas à pas du Zombie d’Halloween
Pour six verres, la réussite tient surtout au timing. On prépare la base jus + sirops à l’avance, bien froide, puis on assemble avec les rhums et la glace au dernier moment, juste avant de secouer au shaker.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger tous les jus et les sirops dans une carafe, puis réserver au frais au moins 1 h.
- Technique : Remplir un shaker de glaçons, ajouter 10 cl de base et les rhums, secouer 10 secondes.
- Cuisson : Déposer de nouveaux glaçons dans les verres, filtrer le cocktail par-dessus pour une dilution maîtrisée.
- Finition : Décorer chaque verre d’un bonbon cerveau et d’un “œil” d’olive, servir immédiatement bien frais.
Adapter le Zombie en grande marmite transparente (4–5 L)
Pour remplir une marmite en verre de 5 L, on multiplie simplement toutes les quantités par cinq. La base jus + sirops peut patienter jusqu’à 24 h au réfrigérateur, bien couverte.
Au moment du service, on ajoute les rhums puis une couche généreuse de gros glaçons, qui vont rafraîchir sans diluer trop vite. Bonbons cerveaux et “yeux” d’olive finissent de transformer la marmite en vrai chaudron d’Halloween, avec ou sans alcool.
En bref
- 🎃 Halloween approche et ce cocktail Zombie multi-rhums remplace le punch orange pour une tablée d’environ six verres ou une marmite familiale.
- 🍹 La recette mêle trois rhums, agrumes, grenadine et sirop de cannelle, avec un passage au shaker pour obtenir un Zombie bien glacé.
- 🧠 Décorations gore comestibles, marmite transparente et astuces de dilution subtile donnent à ce cocktail Zombie Halloween un effet de scène presque trop réaliste.
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