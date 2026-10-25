Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ce reflet argenté sur les pruniers après les pluies d'octobre trahit un champignon mortel

Après les pluies d’automne, la maladie du plomb et les champignons du bois s’invitent discrètement au verger. En quelques signaux ignorés, un fruitier entier peut être condamné.

Après plusieurs jours de pluie, le verger a l’air de respirer, les troncs brillent, la mousse se réveille. Pourtant, c’est souvent à ce moment discret que les maladies fongiques se sont installées. Sans un regard attentif, une simple branche qui jaunit peut annoncer la perte d’un arbre fruitier.

À l’automne, quand les feuilles tombent et que l’humidité s’accroche aux écorces, la maladie du plomb et d’autres champignons d’automne profitent des moindres blessures. Ils avancent en silence dans les pruniers, cerisiers ou pommiers. Quelques signaux d’alerte suffisent pourtant à réagir à temps et à sauver le verger.

Pourquoi les pluies d’automne font exploser le risque au verger

Après une période pluvieuse, l’air reste chargé d’humidité et le bois demeure humide pendant des heures. Dans ces conditions, les spores du champignon Chondrostereum purpureum, responsable du plomb parasitaire, germent facilement et pénètrent par les plaies de taille ou de cassure. Ce parasite de faiblesse s’en est surtout pris aux arbres déjà fatigués ou poussant en sols lourds et gorgés d’eau.

L’automne a aussi offert un atout précieux : avec la chute du feuillage, branches et troncs se voient beaucoup mieux. C’est la bonne saison pour remarquer une branche qui a séché d’un coup, une écorce fendue, un champignon plaqué sur le tronc ou des fruits restés collés, brunis et desséchés.

Cinq signaux d’alerte à vérifier après chaque grosse averse

Nous avons tous déjà fait un rapide tour de jardin en se disant que l’on verra ça “au printemps”. Mieux vaut, au contraire, adopter une petite routine d’automne : après chaque gros épisode de pluie, cinq minutes suffisent pour contrôler chaque fruitier.

Feuilles : un reflet gris argenté ou métallique, surtout sur les Prunus (prunier, cerisier, pêcher, abricotier), fait fortement penser à la maladie du plomb.

(prunier, cerisier, pêcher, abricotier), fait fortement penser à la maladie du plomb. Branches : des rameaux qui sèchent sans tempête ni gel marqué ont pu être colonisés par un champignon du bois.

Écorce : zones mortes, fendues, décolorées, début de chancre ou coulures doivent alerter.

Champignons : ceux qui poussent sur le paillis ou une vieille souche décomposent souvent du bois mort, mais une fructification soudée au tronc, associée à du bois qui se ramollit ou à une cavité, est suspecte.

Fruits : bruns, desséchés, restant momifiés sur l’arbre, ils évoquent une moniliose et servent de réservoir de spores.

Quand plusieurs de ces signaux se sont cumulés, la maladie du plomb est à envisager sérieusement. Un petit test peut aider : couper une branche atteinte et plonger la coupe dans l’eau ; une coloration brun violacé de la zone cambiale renforce la suspicion, sans remplacer un vrai diagnostic.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps par inspection 5 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les champignons comme Chondrostereum purpureum infectent surtout les fruitiers à l’automne, via des plaies fraîches, puis restent discrets longtemps. En surveillant systématiquement feuilles argentées, branches qui sèchent, champignons soudés au tronc et fruits momifiés juste après la pluie, on intervient avant que le bois ne soit trop dégradé et que les fructifications ne disséminent leurs spores dans tout le verger. 💡 Le petit plus : garder dans son téléphone un album photo “verger” pour comparer l’état des mêmes branches d’une année sur l’autre et repérer plus vite une évolution anormale. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler sévèrement pruniers et cerisiers en période froide et humide, sans désinfecter les outils, puis laisser sur place bois manifestement malade et fruits momifiés.

Que faire si vos fruitiers montrent plusieurs de ces symptômes ?

D’abord, aucune coupe dans la précipitation : les spécialistes ont insisté sur le fait qu’une feuille argentée ou un champignon isolé ne suffisent pas à poser un diagnostic sûr. Mieux vaut photographier les symptômes, observer l’arbre en entier et vérifier si d’autres branches ou le tronc sont touchés.

Quand une intervention s’impose, une taille sanitaire a fait ses preuves : couper au moins 15 cm sous la partie atteinte, évacuer ou brûler bois malade et fruits momifiés, désinfecter soigneusement les outils entre deux arbres et protéger les grosses plaies sur les fruitiers sensibles. D’ailleurs, en limitant les grosses tailles en plein automne humide et en gardant un sol bien drainé, on réduit nettement la pression des champignons du bois d’une année sur l’autre.