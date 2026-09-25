Verger : pourquoi garder ces fruits fripés aux branches l'hiver peut ruiner votre récolte, prévient un arboriculteur

Au cœur du verger, ces pommes desséchées oubliées sur les branches inquiètent les arboriculteurs. Faut-il vraiment les enlever à l’automne pour sauver la prochaine récolte ?

Dans le verger, la saison est finie, les cagettes sont rangées, mais quelques pommes fripées pendent encore, oubliées tout en haut des branches. Beaucoup de jardiniers les laissent par habitude, en se disant que le gel ou les oiseaux s’en chargeront bien. Ce petit décor d’automne a pourtant un côté beaucoup moins romantique.

Pour un arboriculteur, ces fruits desséchés ne sont pas de simples restes de récolte, mais souvent le refuge d’un champignon capable de ruiner la prochaine saison. Avant l’hiver, une question se pose donc : faut‑il impérativement arracher ces pommes sèches restées aux branches, ou peut‑on les ignorer sans risque ? La réponse change la façon d’entretenir le verger.

Pourquoi certaines pommes restent-elles accrochées et se momifient

Dans un pommier en bonne santé, la plupart des fruits mûrs finissent par tomber. Mais ceux qui restent accrochés, brunis, ridés, parfois durs comme des cailloux, racontent autre chose. Les arboriculteurs y voient souvent la trace de la moniliose, une maladie fongique qui fait pourrir la pomme, puis la dessèche jusqu’à former ces fameuses pommes momifiées qui pendouillent tout l’hiver.

Le verdict de l’arboriculteur : oui, il faut les retirer

Nous avons tous déjà fermé les yeux sur ces fruits ratatinés, persuadés qu’ils finiraient bien par tomber. Erreur, rappelle un arboriculteur cité par Pause Maison (Ouest‑France) : « Les pommes momifiées abritent le champignon de la moniliose, capable de survivre à l’hiver et de contaminer la récolte suivante au printemps ». Un seul fruit oublié devient alors un véritable foyer de spores.

Les professionnels recommandent donc de retirer systématiquement chaque pomme desséchée, à la main ou au sécateur propre, sur pommiers mais aussi poiriers et pruniers. Le moment idéal se situe juste après la chute des feuilles, ou en fin d’automne avant les premières gelées, quand la silhouette de l’arbre est dégagée et les fruits malades bien visibles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en œuvre Rapide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant ces fruits, on enlève au champignon son principal refuge hivernal. Moins de fruits momifiés, c’est moins de spores libérées au printemps, donc beaucoup moins de fleurs et de jeunes pommes touchées par la pourriture. 💡 Le petit plus : Profiter de ce nettoyage pour noter sur un carnet la date d’intervention : cela aide à prendre chaque année ce réflexe d’automne au bon moment. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les fruits momifiés sur place ou les mettre au compost domestique : le champignon y survit et revient ensuite contaminer tout le verger.

Les bons gestes pour limiter la moniliose année après année

Concrètement, une petite séance d’observation suffit : on lève les yeux, on repère chaque fruit noirci, puis on le détache sans blesser l’écorce, en n’oubliant pas ceux tombés au sol. Ces déchets ne doivent pas être compostés à la maison ; mieux vaut les brûler si la réglementation l’autorise, ou les déposer en déchetterie avec les déchets verts.

Si l’hiver a déjà commencé, le geste garde son intérêt : enlever les fruits momifiés réduit malgré tout la quantité de spores prêtes à repartir au printemps. Associé à une taille aérée et au ramassage des feuilles mortes, ce nettoyage d’automne installe une vraie routine de verger sain, sans avoir recours à des traitements chimiques lourds.