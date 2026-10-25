Apéro : si vous servez encore une pizza en parts, vous ratez cette recette filante façon pizza qui change tout

À l’heure de l’apéro, ces torsades apéro façon pizza remplacent la grande tarte qui s’affaisse et refroidit sur la table. Pâte levée moelleuse, fromage filant, gestes simples : de quoi changer vos plateaux en un clin d’œil.

Ça sent la tomate à l’ail, l’origan et la pâte chaude ; sur la plaque, de longs rubans dorés remplacent la pizza entière qu’on posait autrefois au centre de la table.

Ces torsades apéro façon pizza se décrochent à la main, encore tièdes ; la croûte croustille, le cœur reste moelleux, le fromage file d’une assiette à l’autre. On veut seulement savoir comment y parvenir sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte levée : 200 ml lait tiède, 200 ml eau tiède, 100 ml huile d’olive, 1 œuf, 10 g levure sèche, 20 g sucre, 670 g farine, 8 g sel.

✅ Sauce tomate : 60 g concentré, 1 gousse d’ail, 1 c. à s. huile neutre, 1 c. à c. origan, sel, 2 à 3 c. à s. d’eau.

✅ Garniture : 200 g mozzarella râpée (ou mozza + emmental/gouda), 1 petite poignée de persil ou basilic, 80 g chorizo en dés, facultatif.

✅ Finition : 40 g beurre fondu, 1 jaune d’œuf pour dorer les torsades.

Pourquoi ces torsades vont détrôner la pizza à l’apéro

Exit la part de pizza molle qui graisse les doigts et refroidit trop vite. Ici, chaque bande torsadée concentre les mêmes arômes – tomate, mozzarella, origan – dans une pâte levée gonflée, facile à attraper et à partager debout autour de la table.

La recette pas à pas : torsades apéro en 4 gestes simples

On commence par une pâte très souple : liquides tièdes, œuf, levure, farine, sel, pétrissage court, puis repos jusqu’à ce qu’elle double. Pendant la pousse, on mélange concentré de tomate, ail et origan. On garnit deux grands rectangles, on les superpose, on tranche en bandes et on torsade sans les écraser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réunir tous les ingrédients de la pâte, pétrir, laisser doubler. Technique : Mélanger concentré, ail, huile, origan, sel, ajuster l’eau. Cuisson : Étaler deux rectangles, garnir de sauce et fromage, superposer, couper en bandes, torsader. Finition : Laisser reposer 15 minutes, dorer, cuire 20 à 25 minutes à 200 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps global ≈ 1 h 45 🔍 Le secret de l’expert Hydratée par lait, eau et huile, la pâte reste souple après cuisson ; le sucre aide à la coloration. En laissant bien lever avant et après façonnage, on obtient des torsades aériennes qui encadrent le fromage filant sans devenir sèches. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet pizzeria, arroser les torsades brûlantes d’un filet d’huile d’olive à l’ail et à l’origan, puis ajouter une fine pluie de parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne mettez jamais une couche épaisse de sauce tomate et n’enroulez pas les bandes trop serrées ; la pâte se déchire et reste humide au centre.

Variantes façon pizza : chorizo, olives, légumes rôtis…

Sur la même base, on s’amuse comme sur une pizza : dés de chorizo et paprika doux, olives noires et feta, ou petits cubes de poivron et champignons poêlés. Servies sur une grande planche, les torsades se réchauffent 5 minutes à 160 °C si besoin.