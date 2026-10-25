Chandeleur : ce dessert breton en une seule poêle se tranche comme une bûche et met fin à la pile de crêpes

À la maison, fini les crêpes tièdes servies au compte-gouttes : cette longue crêpe roulée aux pommes caramélisées change le dessert. Servie en bûche encore fumante, elle promet quelques surprises à la découpe.

L’odeur de beurre fondu, de sucre roux et de pommes qui dorent doucement dans la poêle… Pendant ce temps, la pile de crêpes au chocolat refroidit sur le plan de travail et chacun attend son tour. On connaît trop bien ce scénario de Chandeleur interminable.

Avec cette longue crêpe roulée aux pommes, le décor change : une seule grande crêpe épaisse, garnie de fruits fondants, de chocolat coulant et de noisettes croquantes, arrive entière sur la table. On la tranche comme une bûche, encore tiède, sous les “oh” et les “ah”. Reste à voir comment la réussir sans qu’elle casse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 2 œufs, 160 g de farine, 3 c. à s. de sucre, 400 ml de lait, 1 c. à s. d’huile neutre

✅ Pour les pommes caramélisées : 3 grosses pommes, 20 g de beurre, 1 c. à s. de sucre roux, 1/2 c. à c. de cannelle

✅ Pour le croquant : 100 g de chocolat noir ou au lait, 60 g de noisettes légèrement torréfiées

✅ Finition (facultative) : sucre glace, crème épaisse ou glace à la vanille

Pourquoi cette grande crêpe roulée va remplacer la pile de crêpes

Ici, on prépare une seule crêpe roulée plutôt qu’une dizaine de disques fins à surveiller. Une fois garnie de pommes caramélisées, de chocolat et de noisettes, elle devient un vrai gâteau de partage. Plus de va-et-vient entre la poêle et la table, tout le monde est servi en même temps.

Visuellement, l’effet bûche fait tout : tranches épaisses, spirale dorée, cœur fondant. Techniquement, on reste pourtant sur une base ultra simple, proche d’une crêpe classique, juste un peu plus épaisse pour supporter la garniture.

La méthode pour une longue crêpe roulée aux pommes qui ne casse pas

On fouette d’abord les œufs avec le sucre, puis on ajoute la farine et le lait en filet pour une pâte lisse, entre crêpe et clafoutis. Un peu d’huile dans la pâte et un court repos la rendent souple, facile à retourner et à rouler.

Côté cuisson, le secret tient au feu moyen-doux dans une grande poêle bien antiadhésive. On verse toute la pâte d’un coup, on laisse le dessous dorer tranquillement jusqu’à ce que la surface soit presque sèche, puis on retourne délicatement, à l’assiette ou avec deux spatules. Pendant que la crêpe finit de cuire, les pommes ont caramélisé sans se transformer en compote ; leur jus a réduit, elles napperont sans détremper.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs et sucre, ajouter farine puis lait, incorporer l’huile et laisser reposer la pâte pendant que l’on prépare les pommes. Technique : Faire revenir les dés de pommes avec beurre, sucre roux et cannelle jusqu’à tendres, dorés, jus sirupeux légèrement réduit. Cuisson : Huiler légèrement une grande poêle, verser toute la pâte, cuire à feu moyen-doux, retourner à l’assiette puis finir la cuisson jusqu’à belle coloration. Finition : Poser la crêpe sur papier cuisson, parsemer de chocolat haché, pommes et noisettes, rouler en bûche, laisser reposer quelques minutes puis trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert La pâte un peu plus épaisse crée un réseau souple qui supporte les pommes, tandis que le chocolat fondu agit comme une colle gourmande une fois le roulé tiédi. ✨ Le twist gourmand : Étaler une fine couche de caramel au beurre salé avant le chocolat, et torréfier les noisettes 8 à 10 minutes à 160 °C pour un parfum grillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire la crêpe à feu vif ou garnir avec des pommes très juteuses brûlantes ; la pâte brûle, se déchire et le roulé s’ouvre à la découpe.

Service, variantes et conservation de ce roulé façon bûche

On sert ce roulé tiède, en tranches épaisses, avec une cuillerée de crème épaisse ou une boule de glace vanille. Un voile de sucre glace, quelques éclats de noisettes en plus, et l’effet dessert de fête est immédiat.

Les restes se gardent au réfrigérateur, bien filmés, jusqu’au lendemain ; on réchauffe doucement à la poêle ou quelques secondes au micro-ondes. On peut varier avec des poires, des épices différentes, plus de chocolat ou une version sans fruits secs pour les enfants.