Horoscope du 26 février 2026 : ce que Mercure rétrograde prépare à chaque signe en amour aujourd'hui

Jeudi 26 février 2026, Mercure rétrograde en Poissons et la Lune en Cancer réveillent souvenirs, tensions familiales et élans de tendresse. Amour, travail, argent, moral : que réserve cette journée à votre signe ?

Jeudi 26 février 2026, le ciel met les sentiments à vif. La Lune en Cancer réveille la nostalgie, le besoin de sécurité et les questions de famille, tandis que Mercure rétrograde en Poissons démarre et brouille les pistes. L’horoscope du jour 26 février 2026 parle autant de conversations délicates que de belles occasions de rapprochement.

En toile de fond, Saturne et Neptune en Bélier rappellent que chaque promesse doit être réaliste, surtout pour les signes cardinaux. Avec Chiron et Cérès en Bélier du 25 février au 10 mars, d’anciennes plaies sentimentales se rouvrent, entre ex qui réapparaît, sujet de mariage ou loyauté remise en cause. Le défi consiste à regarder ces dossiers en face sans dramatiser.

Climat astral du jeudi 26 février 2026

Mercure entame sa phase rétrograde jusqu’au 20 mars et ralentit signatures importantes ou achats coûteux. Relire un mail, vérifier une date, demander un délai devient un réflexe utile. La Lune en Cancer adoucit l’ambiance : envie de rester chez soi, de parler cœur à cœur et d’écouter ses intuitions.

Pour le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne, ce jeudi marque un tournant. Un schéma de couple qui se répète, un non-dit familial, une jalousie remonte à la surface. Prendre le temps d’en parler, poser vos limites avec douceur évite que la tension ne déborde dans les jours à venir.

Horoscope du jeudi 26 février 2026 signe par signe

Pour le Bélier, Marc Angel annonce, dans son horoscope de l’année pour Elle : « Un accord en or pourrait être scellé », rappelant à ce signe son surnom « d’entrepreneur du zodiaque » ; ce jeudi, gardez la tête froide avant tout engagement. Le Lion doit accepter le temps long en amour, car, dit l’astrologue, « Célibataire, Saturne fait du temps votre allié pour consolider les liens par palier dès le début de l’histoire. Elle peut voir le jour au printemps, en mars dans une ambiance plutôt festive. » Le Sagittaire retrouve, lui, une forte envie de séduire ; « Célibataire ou en couple, vous retrouvez le goût de séduire, le plaisir de câliner. Ce lâcher prise gracieux facilite une rencontre, probable entre le 7 et le 29 mars », précise encore Marc Angel.

Le Taureau profite d’une intensité affective, mais une passion soudaine ne doit pas vous pousser à trop dépenser. Les Gémeaux gagneraient à oublier une blessure et à surveiller leur budget. Le Cancer évite les histoires sans lendemain et parle franchement en famille. Pour la Vierge, argent et amour se croisent, des projets ambitieux restent possibles si vous avancez pas à pas. La Balance calme sa jalousie et dit non aux affaires floues. Le Scorpion voit la passion monter ; « Pensez à prioriser ce qui doit l’être pour ne pas vous sentir débordée trop rapidement », conseille Marc Angel. Le Capricorne retrouve un dialogue serein et prépare une reconversion avec prudence. Le Verseau alterne tendresse et tension, tandis que les Poissons affrontent une lassitude passagère et quelques retards d’argent.

Garder le bon cap

Relisez tout, respirez et reportez les décisions définitives.