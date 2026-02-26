Kiabi: cette lampe bohème en bambou à moins de 55 € affole les fans de déco, et ce détail change tout

Alors que la fin d’hiver donne envie de cocon, Kiabi mise sur la lampe Samuel en bambou pour réchauffer nos intérieurs. Entre style bohème chic et prix serré, ce luminaire pourrait bien devenir la pièce maîtresse que tout le monde s’arrache.

À la sortie de l’hiver, quand la lumière du jour reste timide, on se rend compte qu’une simple source lumineuse peut métamorphoser un salon ou une chambre. Chercher un modèle qui fasse joli, chaleureux et qui ne plombe pas le budget reste pourtant un casse-tête. Les matières naturelles séduisent, les lignes épurées aussi, mais les prix grimpent vite dans les boutiques déco spécialisées.

En développant son univers maison, Kiabi propose une lampe en matière végétale qui coche toutes les cases, avec un tarif très doux. Pensée pour la table de chevet mais parfaite aussi dans l’entrée ou le salon, la référence Samuel séduit par sa silhouette de panier tressé et par sa lumière enveloppante. L’effet coup de cœur est immédiat.

La lampe Samuel Kiabi, un look bohème chic très actuel

Composée d’un abat-jour en bambou tressé posé sur un pied discret, la lampe Samuel affiche un vrai style bohème chic. Sa teinte taupe, ni trop claire ni trop foncée, s’accorde autant avec des murs blancs qu’avec un vert sauge ou un terracotta. Avec ses 30 x 26 cm, elle reste assez compacte pour une table de nuit tout en étant suffisamment présente pour structurer un coin du salon.

Son tressage ajouré laisse filtrer une lumière douce qui dessine des ombres graphiques sur les murs. Dans l’entrée, elle remplace avantageusement un plafonnier trop brutal et accueille les invités avec une clarté tamisée. Posée près d’un canapé, elle crée un cocon idéal pour regarder une série ou discuter tard le soir. Beaucoup la détournent aussi en lampe d’appoint sur une étagère, comme un objet déco à part entière.

Bambou, couleurs naturelles : comment la lampe Samuel se fond chez vous

Ce qui plaît aussi avec cette lampe, c’est sa facilité à s’inviter dans des univers très différents. Elle trouve sa place dans un salon scandinave aux bois clairs, adoucit un décor industriel en métal noir, réchauffe une chambre plus campagne avec du linge en gaze de coton. Pour l’adopter sans se tromper, quelques idées simples suffisent :

En lampe de chevet, avec une parure en gaze de coton Kiabi pour un coin nuit douillet.

Sur une console d’entrée, aux côtés d’un miroir et d’un vide-poche en bois.

À côté du canapé, en complément de petites appliques si aucun plafonnier n’est installé.

Un prix Kiabi très bas pour une lampe de marque

Côté prix, la lampe Samuel se défend bien. Chez Kiabi, elle profite d’une réduction de 12 %, ce qui la fait passer autour de 53,10 € au lieu d’environ 59 €. Il s’agit d’une création de la marque Amadeus, souvent présente dans les boutiques déco spécialisées. Dans ces réseaux, des luminaires de la même collection Samuel atteignent facilement, selon les modèles, plus de 70 €, ce qui place l’offre Kiabi dans le bas de la fourchette.

La fiche produit ne comporte pas encore d’avis client, signe que la lampe vient d’arriver ou revient tout juste en stock. Pour ceux qui cherchent une pièce maîtresse accessible, le trio matière naturelle, lumière apaisante et tarif maîtrisé a tout pour séduire. Cette lampe en bambou s’impose alors comme un élément durable de la décoration, capable d’accompagner les saisons sans perdre sa place dans l’intérieur.