Les fabricants de salons de jardin n'en peuvent plus de le répéter : entre bois, acier et alu, un seul passe l'hiver dehors sans bâche

À l'approche de l'hiver, entre bâches, garages encombrés et salons de jardin qui restent dehors, un doute persiste sur le bon matériau. Bois, acier, aluminium : un seul supporte vraiment gel et humidité sans soins, et il ne correspond pas toujours à l'intuition.

Chaque automne, même rituel : bâches froissées, meubles traînés jusqu’au garage, chaises empilées à la hâte. Pendant ce temps, certains voisins laissent tranquillement leur salon de jardin dehors, comme si la pluie, le gel et la neige ne les concernaient plus.

Le secret ne tient pas à un abri magique, mais au matériau choisi. Les fabricants le constatent saison après saison : entre bois, acier et aluminium, un seul salon supporte vraiment l’hiver dehors sans bâche ni traitement, tout en restant élégant au printemps.

Bois et acier : les faux amis de l’hiver

Le bois est vivant et surtout poreux. L’eau s’infiltre, gèle, gonfle, puis crée fissures et échardes à force de cycles de gel et dégel. Sans huile, saturateur et housse respirante, la belle table dorée se grise, se tache et peut se fendre en quelques hivers.

L’acier séduit par son poids et son style industriel, mais la moindre rayure dans la peinture lance la rouille. Exposé dehors sans précaution, il marque le sol et se fragilise vite. Concrètement, un salon en acier impose :

un stockage au sec ou sous bâche aérée ;

des retouches régulières de peinture ou d’antirouille ;

une surveillance des pieds et soudures avant le gel.

L’aluminium : le seul qui passe l’hiver dehors sans broncher

À l’inverse, l’aluminium forme en surface une fine couche d’alumine, un bouclier naturel qui stoppe la corrosion. Il ne rouille pas, ne se fissure pas avec le gel et supporte pluie, neige et humidité. Un salon de jardin aluminium hiver peut donc rester dehors, nu, sans bâche ni vernis protecteur.

Nous avons tous déjà oublié de rentrer une chaise avant une averse glacée. Avec l’aluminium, cette petite négligence ne se traduit plus par des taches de rouille ou des pieds gonflés, mais par un simple nettoyage rapide au retour des beaux jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné 0 corvée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’aluminium est inoxydable : sa fine couche d’alumine bloque l’eau et l’oxygène. Contrairement au bois ou à l’acier, il ne se fissure pas avec le gel et ne rouille pas, même sans bâche ni traitement. 💡 Le petit plus : Choisir un modèle 100 % aluminium évite d’avoir à protéger du bois ou des vis qui s’abîment. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser dehors, tout l’hiver, un salon seulement partiellement en aluminium avec plateau en bois et vis en acier.

Choisir le bon salon de jardin en aluminium

Pour un vrai modèle quatre saisons, on vise une structure 100 % aluminium : pieds, armatures et idéalement plateau. On vérifie la qualité du thermolaquage, la régularité des soudures et la visserie, de préférence en inox ou en alu, afin qu’aucune petite vis en acier ne commence à rouiller.

Les coussins, toiles et cordages restent en revanche plus fragiles : eux gagnent à être rentrés au sec. L’avantage, c’est qu’avec un châssis en aluminium, une simple eau savonneuse et une éponge douce au printemps suffisent pour retrouver une terrasse prête à accueillir les premiers apéros.

Sources Maison & Travaux

«A lheure dhiver oubliez le plafonnier a 17 h cette astuce des suedois avec une petite lampe change tout»