Extérieur : ce salon de jardin pas cher que beaucoup laissent dehors et qui se détruit en 2 hivers, voici quoi prendre

En février, beaucoup découvrent un salon de jardin fendu, grisé, déjà bon pour la déchetterie. Ce faux bon plan a un point commun : une mauvaise matière.

En ce mois de février 2026, le jardin a encore l’air de dormir, sous un ciel froid et humide. En faisant le tour de la terrasse, on tombe souvent sur la même scène : une chaise fendue, une table devenue grise, des bacs à fleurs éclatés. L’hiver n’a pas épargné le mobilier resté dehors.

Le plus rageant, c’est que ces achats semblaient malins : prix doux, look agréable, matières légères faciles à déplacer. En réalité, l’humidité associée aux cycles de gel et de dégel a fait son œuvre sur certains matériaux très fragiles. Pour ne plus revivre ce scénario, il faut repérer ce faux bon plan… et le remplacer par mieux adapté.

Ce salon de jardin qui paraît futé, mais que l’humidité détruit

Dans nos jardins, le vrai ennemi n’est pas le froid sec, mais l’eau qui s’infiltre partout. Elle pénètre les pores d’une table ou d’un bac bon marché, gèle, gonfle et finit par faire éclater la matière. Ici, absorption d’eau rime avec fissures. Le bois non traité, la résine basique et certains plastiques premier prix encaissent très mal ce traitement répété tout l’hiver.

Le bois brut de grande surface, s’il n’est pas d’une essence naturellement durable, se gorge d’humidité, noircit, puis se déforme ou se fend sous l’effet du gel. Les plastiques standards et les résines d’entrée de gamme deviennent cassants avec le froid, se décolorent et peuvent se briser sous un simple choc ou sous le poids de la neige. Résultat : frustration, dépenses répétées et un tas de déchets à chaque printemps.

Quelle matière tient vraiment dehors pour un salon de jardin

Pour un salon qui reste sur la terrasse toute l’année, la meilleure stratégie consiste à choisir une matière la plus résistante possible à la pluie, au gel et aux UV. Les spécialistes placent l’aluminium en tête : il ne rouille pas, supporte très bien l’humidité et le froid, reste léger à manipuler et réclame seulement un coup d’éponge au printemps. Les salons en résine tressée de qualité, souvent en fibres PEHD sur structure alu, ont aussi montré qu’ils pouvaient rester beaux plus de dix ans en extérieur.

D’autres alliés sont précieux. Les matériaux composites, mélange de fibres de bois et de résines haute densité, imitent l’aspect chaleureux du bois sans griser ni demander d’huilage ou de ponçage, parfaits pour terrasses et bordures de massifs. Le bois traité en autoclave, surtout en bois autoclave classe 4, est conçu pour résister aux champignons, aux insectes et à un contact permanent avec l’humidité du sol, tout en gardant une esthétique naturelle.

Choisir le bon matériau selon votre jardin et vos habitudes

Avant de remplacer votre salon, il vaut mieux regarder votre réalité : climat humide avec gel fréquent, plein soleil, présence ou non d’un abri, envie ou non de passer du temps à entretenir. Si le mobilier doit rester dehors toute l’année dans une région froide et mouillée, l’idéal reste un combo alu ou résine tressée de qualité, complété par du composite ou du bois autoclave pour les aménagements fixes.

Une petite check-list aide à éviter les pièges en magasin :

Vérifier qu’il s’agit bien d’aluminium et non d’acier simplement peint.

Privilégier la mention résine tressée PEHD et traitement anti UV pour les fibres.

Pour le bois, chercher la mention classe 4 ou une essence naturellement durable.

Regarder la durée de garantie et l’épaisseur des structures, gage de vraie longévité.