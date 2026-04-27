Crème au citron sans œufs prête en 2 minutes : ce dessert du frigo est un nuage… si vous évitez cette erreur

Envie d’une crème au citron sans œufs prête en 2 minutes chrono, sans cuisson ? Entre crème entière, lait concentré et jus de citron, un secret de texture transforme tout en nuage glacé.

Au bout de la cuillère, une crème pâle, lisse, qui tremble à peine. Le parfum du jus de citron frais monte, avec ce petit pic acidulé qui réveille tout, pendant que la texture reste douce, presque mousseuse, comme une crème prise qui aurait avalé de l’air.

On pense tout de suite au lemon curd : œufs, cuisson, risque de grumeaux, et cette question qui revient ; comment servir un dessert citron sans œufs quand le frigo est presque vide ? Pourtant, il existe une crème citron légère sans œufs, prête en 2 minutes au fouet, sans cuisson, qui se transforme en véritable nuage de fraîcheur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 25 cl de crème liquide entière 30 % MG, bien froide

✅ 100 g de yaourt grec égoutté, nature, à température du frigo

✅ 150 g de lait concentré sucré

✅ 80 ml de jus de citron frais, zeste de citron bio et 1 pincée de sel fin

La crème au citron sans œufs prête en 2 minutes : le dessert qui sauve tous vos repas

Cette crème au citron sans œufs repose sur quatre produits du placard, pour un dessert citron sans œufs 2 minutes qui se prépare à la dernière minute, mais se sert bien froid. La crème liquide entière apporte le fondant, le yaourt grec donne la fraîcheur, le lait concentré sucré assure la tenue sans œufs ni gélatine, et le citron vient fouetter l’ensemble. Résultat ; une crème au citron sans cuisson, onctueuse, qui se tient comme une petite crème prise tout en restant ultra légère en bouche.

Crème au citron sans œufs : la recette express en 4 étapes vraiment inratable

On commence dans un saladier bien froid pour favoriser le léger foisonnement de la crème. On fouette ensemble crème liquide entière et yaourt grec égoutté ; on cherche une texture souple, pas une chantilly ferme. On verse ensuite le lait concentré sucré, puis le jus de citron en filet avec le zeste, en fouettant sans s’arrêter. C’est là que la réaction acide entre citron et protéines lactées épaissit déjà la préparation. On coule aussitôt la crème citron sans œufs rapide en verrines, avant de la laisser au repos, le temps que le froid finisse le travail.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Verser crème liquide entière et yaourt grec dans un saladier très froid, fouetter jusqu’à obtenir une texture souple et homogène. Technique : Ajouter le lait concentré sucré, puis incorporer jus de citron et zeste en filet, en fouettant constamment pour garder une crème lisse. Cuisson : Répartir la préparation dans 4 à 6 verrines, filmer et placer au réfrigérateur ; compter au minimum 2 à 3 h de temps de prise au froid. Finition : Au moment de servir, lisser la surface, ajouter fruits rouges, herbes fraîches et un peu de zeste, puis servir la crème au citron sans cuisson bien glacée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 2 min + 3 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Si cette crème au citron sans œufs tient si bien, c’est grâce au trio crème entière, lait concentré sucré et citron. L’acidité dénature progressivement les protéines lactées, qui se resserrent autour de la matière grasse et de l’air incorporé au fouet, pour une texture ferme mais ultra onctueuse. ✨ Le twist gourmand : Pour un vrai dessert de restaurant, on parfume la crème avec quelques feuilles de basilic finement ciselées, puis on sert chaque verrine avec un mélange de fruits rouges très frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplacer la crème entière par une version allégée, ou réduire fortement la quantité de lait concentré sucré ; la crème restera liquide, même après plusieurs heures de repos au réfrigérateur. On évite aussi le yaourt trop aqueux et les ouvertures répétées du frigo.

Twists gourmands, conservation et service pour un nuage de fraîcheur absolue

Côté organisation, on prépare cette crème citron sans œufs rapide le matin pour le soir, voire la veille. Deux à trois heures suffisent pour qu’elle se tienne, mais sa texture devient encore plus soyeuse après 4 à 6 h de temps de prise au froid. On la garde 24 h maximum au réfrigérateur, bien filmée. Au-delà, la surface peut rendre un peu d’eau, surtout si le yaourt est peu égoutté.

Au dressage, on reste simple ; fruits rouges, dés de mangue, quartiers de fraises, ou seulement un voile de zeste de citron vert. Pour un dessert d’hiver plus réconfortant, on ajoute une pointe de vanille, de gingembre ou de cardamome dans la base. On peut aussi verser cette crème au citron sans cuisson sur un fond de biscuits écrasés au beurre ; on obtient alors une fausse tarte au citron sans œufs, prête sans allumer le four.