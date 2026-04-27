Batch cooking du 28 avril : 10 déjeuners prêts en un après-midi pour dire stop aux sandwichs avalés trop vite

Dimanche soir, en 2 h de batch cooking, vous préparez 10 repas du midi pour la semaine du 28 avril. Épinards, concombre et fraises deviennent vos alliés pour des déjeuners de bureau vraiment gourmands.

Odeur de cake qui dore au four, vapeur d’épinards tout juste tombés, parfum de fraises en compote ; la cuisine sent bon le dimanche. Pourtant, on prépare ici les déjeuners pressés d’une semaine entière.

Entre dossiers urgents et trajets, on finit souvent avec un sandwich avalé trop vite. Avec un batch cooking 10 repas du midi, on anticipe une semaine complète, du cake saumon-épinards au tiramisu aux fraises, sans perdre de temps chaque matin devant le frigo.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’épinards frais ou surgelés

✅ 4 concombres de taille moyenne

✅ 800 g de fraises bien mûres

✅ 3 pâtes feuilletées + 1 paquet de feuilles de brick

Batch cooking : 10 repas du midi rapides et savoureux pour bien attaquer la semaine du 28 avril

Ce menu printemps batch cooking mise sur un ingrédient fil conducteur : les épinards. On les retrouve dans le cake du lundi, les boureks du mercredi et le chausson du vendredi. Autour, des recettes rapides épinards, concombre et fraises composent dix préparations faciles à emporter, du cake saumon-épinards et compote de fraise au gaspacho de concombre, parfaits au yaourt grec, pizza saumon-Boursin et tiramisu aux fraises, parfaits pour un batch cooking repas du midi au bureau.

Batch cooking : 10 repas du midi rapides et savoureux pour bien attaquer la semaine du 28 avril

Pour que ce batch cooking semaine du 28 avril reste fluide, on enchaîne les préparations. On commence par les épinards, puis toutes les cuissons au four à chaleur tournante, réglé sur 180 °C. Pendant que cake, feuilletés, chausson et pizza dorent, on prépare à froid salades, gaspacho, compote, parfaits et base du tiramisu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire tomber tous les épinards, bien les égoutter et presser pour limiter la garniture humide dans les cakes, bricks et chaussons. Technique : Monter le cake saumon-épinards, les feuilletés jambon-fromage, le chausson et la pizza sur pâte feuilletée. Cuisson : Cuire successivement au four à 180 °C, chaleur tournante, puis profiter de la chaleur pour dorer les boureks. Finition : Froisser les feuilles de brick garnies, mixer compote et gaspacho, dresser parfaits et tiramisu pendant que tout refroidit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 2 h – 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Épinards bien pressés et four unique à 180 °C garantissent volume, moelleux et croustillant. ✨ Le twist gourmand : Au service, ajouter herbes fraîches, zeste de citron ou graines torréfiées sur plats et salades. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfermer feuilletés, pizza ou boureks encore tièdes ; la pâte se détremperait.

Batch cooking : 10 repas du midi rapides et savoureux pour bien attaquer la semaine du 28 avril

On laisse toujours refroidir complètement avant mise en boîte : portions plates, boîtes hermétiques en verre de 600–700 ml, couvercles posés seulement quand la vapeur s’est échappée. Les plats se gardent 3–4 jours au réfrigérateur, sauf saumon fumé et tiramisu, à consommer sous 48 h. Chaque portion reste facilement transportable et se réchauffe très bien au micro-ondes.