Ce grand classique de la pâtisserie au saumon fumé a retourné mon apéro : on m’en parle encore des mois après
Pour changer des blinis, ces éclairs au saumon fumé débarquent à l’apéro comme de petites pâtisseries salées. Texture croustillante, cœur ultra frais : quel est leur secret ?
Sur la table, ça sent le beurre chaud et le citron. Sous les doigts, une coque croustille, puis laisse place à un cœur nuageux et iodé qui réveille l’apéritif.
On croit croquer un dessert de vitrine, pourtant la bouchée claque en version salée, au saumon fumé et à l’aneth. Un détournement si chic que les invités en parlent des mois après.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte à choux : 125 ml eau, 125 ml lait, 100 g beurre, 150 g farine, 4 œufs, 5 g sel, 10 g sucre
- ✅ Crème mascarpone-aneth : 250 g mascarpone, 200 ml crème entière 30 %, 20 g aneth, 1 citron (zeste + 10 ml jus), 3 g sel, poivre
- ✅ Saumon fumé : 200 g saumon, 1 c. à café huile d’olive, 1 c. à café jus de citron, pincée de poivre
- ✅ Finition : brins d’aneth, 1 c. à café zestes de citron, 1 c. à café baies roses concassées, 1 c. à soupe graines de sésame (facultatif)
L’éclair au saumon fumé : le grand classique qui bluffe à l’apéro
En version salée, l’éclair garde sa silhouette de pâtisserie mais change de registre. Coque neutre en pâte à choux, crème mascarpone-aneth citronnée et lanières de saumon fumé composent une bouchée chic qui fait penser à un plateau de traiteur.
Réussir la pâte à choux salée : la seule étape technique à maîtriser
Pour une bonne pâte à choux, on vise une panade souple, ni sèche ni collante. Une fois les œufs incorporés, la pâte doit former un ruban brillant qui retombe lentement de la spatule.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Chauffer eau, lait, beurre, sel et sucre jusqu’aux premiers frémissements, verser la farine d’un coup, mélanger puis dessécher quelques minutes sur feu moyen.
- Technique : Transvaser la panade, laisser tiédir, incorporer les œufs un à un jusqu’au ruban, puis mettre en poche et pocher des éclairs d’environ 10 cm sur plaque.
- Cuisson : Cuire à 180 °C en chaleur statique 30 à 35 minutes, jusqu’à coques bien dorées et légères ; entrouvrir la porte 2 minutes en fin de cuisson pour chasser la vapeur.
- Finition : Fendre les éclairs refroidis, garnir de crème mascarpone-aneth, ajouter les lanières de saumon assaisonnées, parsemer d’aneth, zestes, baies roses et sésame, puis réserver 30 à 45 minutes au frais.
Montage, organisation et service : comment garder le croustillant
On cuit les coques la veille et on les garde en boîte hermétique, à température ambiante. On garnit les éclairs au saumon fumé dans les 4 heures, pour un service frais et toujours croustillant.
Sources
En bref
- 🍣 Éclairs au saumon fumé, pâte à choux salée et crème mascarpone-aneth composent une bouchée d’apéritif qui rappelle un plateau de traiteur.
- 🧑🍳 La recette insiste sur les bons gestes pour dessécher la panade, obtenir la texture ruban et cuire des coques vraiment creuses.
- ✨ Variantes avec raifort, concombre ou œufs de poisson apportent un twist de chef qui change complètement la façon de servir le saumon fumé.
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