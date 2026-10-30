Apéro : ce gâteau salé sans pâte au goût de pizza fait oublier la livraison (à condition d’éviter cette erreur)

À l’heure de l’apéro, ce grand plat doré au pain de mie imbibé remplace désormais toutes nos pizzas livrées. Comment ce gâteau salé façon pizza réussit-il à être aussi filant et moelleux ?

Ça sent la pizza bien chaude, l’origan qui se mêle à la sauce tomate, le fromage qui cloque sous le grill. Sur la table basse, un grand plat doré trône ; la croûte de fromage gratinée craque à la cuillère, laissant filer des fils de mozzarella brûlants.

Pourtant, ce n’est pas une pâte à pizza qui repose dessous, mais une base moelleuse, généreuse, que l’on coupe en carrés comme un gâteau. À force de le servir à l’apéro, plus personne ne réclame la livraison. Comment ce gâteau salé façon pizza réussit-il ce tour de magie sans pétrissage ni prise de tête ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 15 tranches de pain de mie avec la croûte, environ 300 g

✅ 5 œufs, sel, poivre, 1 c. à café d’origan séché, 1 pincée d’ail

✅ 5 tranches de bacon, 10 tranches de jambon blanc, 8 à 10 rondelles de chorizo doux

✅ 180 g de fromage râpé, 3 c. à soupe de sauce tomate, concentré, beurre ou huile pour le plat

Le gâteau salé façon pizza qui fait oublier la livraison

Ici, le pain de mie joue les acrobates. Découpé en morceaux puis plongé dans un appareil aux œufs assaisonné, il se gorge de saveurs, comme un gratin de pain perdu. À la cuisson, la base devient un socle moelleux, avec un cœur fondant et des bords croustillants, prêt à accueillir la garniture façon pizzeria.

Une fine couche de sauce tomate, un nuage d’origan séché, un mélange de fromages (mozzarella, emmental, cheddar) et quelques touches de bacon fumé, jambon tendre et chorizo doux grillé au four : tout le goût d’une pizza généreuse, sans pâte à étaler ni temps de levée.

Pas-à-pas : comment réussir ce gâteau salé façon pizza à tous les coups

La clé, c’est un appareil aux œufs bien relevé et un pain de mie imbibé sans être noyé. Ensuite, une couche de tomate légère, juste ce qu’il faut pour parfumer sans détremper, puis le fromage pour la croûte de fromage gratinée. On termine par un court temps de repos, pour des parts nettes qui se tiennent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, graisser le plat puis battre les œufs avec sel, poivre, origan et ail. Technique : Ajouter le pain de mie en morceaux, jambon et bacon ; mélanger pour obtenir un pain bien imbibé et parfumé. Cuisson : Verser dans le plat, tasser légèrement, étaler une fine couche de tomate, puis le fromage et le chorizo. Finition : Cuire 25 à 30 min ; laisser reposer 5 min avant de découper en carrés, à servir encore tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Le pain de mie agit comme une éponge : il absorbe l’appareil aux œufs, qui fige à la cuisson et crée une texture de gratin, fondante à cœur. La sauce tomate en couche fine apporte le goût de pizza sans détremper. Enfin, le mélange mozzarella/emmental ou cheddar équilibre eau et matière grasse, pour obtenir à la fois fils de fromage et croûte bien gratinée. ✨ Le twist gourmand : Mélanger moitié mozzarella, moitié emmental, ajouter olives noires et lamelles de poivron grillé sur le dessus, puis finir à la sortie du four avec un filet d’huile légèrement pimentée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer le plat sous trop de sauce tomate ou un coulis très liquide, qui ramollirait la base et ferait disparaître les bords croustillants.

Variantes et astuces pour l’apéro

Pour une version végétarienne, on remplace la charcuterie par des champignons poêlés, des poivrons grillés et des olives noires. Une autre option : thon, maïs et mozzarella pour une note ensoleillée. Le plat se prépare quelques heures à l’avance, se garde filmé au frais puis se réchauffe 10 min à 160 °C, ou se cuit en moules à muffins pour des bouchées individuelles.