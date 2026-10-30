Les paysagistes n'en creusent plus une seule en octobre : ce geste tout simple permet de garder les citrouilles intactes pendant un mois

Chaque automne, les citrouilles d’Halloween se transforment en bouillie sur le perron en quelques jours. Les paysagistes ont changé de méthode et misent sur un geste discret qui prolonge leur éclat.

Sur le perron, la scène est la même chaque année : on se donne du mal pour sculpter une citrouille, elle fait peur deux soirées… puis s’affaisse en bouillie orange. Odeur douteuse, moucherons, traces collantes sur le carrelage, et il faut tout recommencer pour le soir d’Halloween.

Les paysagistes, eux, ont tourné la page des lanternes évidées. Cet automne, ils gardent les citrouilles entières, les posent simplement devant la porte et misent sur un seul geste, très simple, qui les fait tenir plusieurs semaines de plus. Comment reproduire ce truc de pro sur votre propre entrée ?

Pourquoi vos citrouilles évidées se transforment en flaque en quelques jours

Dès que le couteau entame la peau, la citrouille perd son bouclier naturel. La chair humide se retrouve à l’air libre ; sous la pluie et la douceur automnale, moisissures et bactéries s’en donnent à cœur joie. Pause Maison / Ouest-France le résume bien : « Creuser une citrouille détruit sa protection naturelle et entraîne un pourrissement en moins de dix jours ».

Sur un perron, le problème est amplifié : l’eau stagne autour de la base, la nuit reste douce, la chaleur du jour accélère la décomposition. En cinq à dix jours, la citrouille creusée s’affaisse, libère un jus collant, attire moucherons et odeurs. Impossible de garder une décoration propre jusqu’à la Toussaint dans ces conditions.

Le geste des paysagistes : garder la citrouille entière et la surélever

Pour conserver une citrouille décorative d’Halloween plus longtemps, les pros partent d’un fruit impeccable : peau dure, bien orange, sans tache molle, pédoncule sec. Ils la nettoient avec un simple chiffon humide, la laissent sécher complètement, puis la posent entière, non creusée, sur un support sec et respirant : planche en bois, caisse retournée, tapis en coco, lit de paille.

Ce simple socle évite que l’humidité remonte par le dessous et limite les salissures. Gardée entière, à l’abri des grosses pluies et du plein soleil, une citrouille d’Halloween tient alors plusieurs semaines, parfois plus d’un mois, surtout si l’entrée reste fraîche, autour de 10 à 15 °C.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie gagnée x3 à x4 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La peau reste intacte et joue son rôle de barrière contre l’humidité et les bactéries, tandis que le support sec empêche l’eau de s’infiltrer par la base. 💡 Le petit plus : en décorant à la peinture à l’eau et avec des éléments naturels, la citrouille finit entière au compost, sans déchet à trier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : creuser la citrouille plusieurs jours à l’avance et la poser directement sur des dalles humides ou de la terre détrempée.

Idées déco et fin de vie futée pour une citrouille qui dure

Citrouille entière ne veut pas dire déco triste. Les paysagistes la transforment en objet graphique avec de la peinture à l’eau : visages stylisés, motifs floraux, rayures chics, messages d’accueil. Ils ajoutent feuilles mortes, glands, marrons, un ruban de jute ou de raphia autour du pédoncule, et jouent les accumulations de tailles sur les marches.

Nous avons tous déjà oublié une citrouille trop longtemps sur le pas de la porte. Avec cette méthode, il suffit de vérifier chaque semaine : soulever légèrement le fruit, essuyer la base si elle est humide, le tourner d’un quart de tour. Dès que la peau ramollit, on fend la citrouille et on l’envoie au compost, pour nourrir le futur potager plutôt que la poubelle.