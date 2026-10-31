Vous parlez parfaitement le langage de la thérapie, mais rien ne change : ces 5 habitudes vous sabotent sans le savoir

Vous parlez couramment le vocabulaire de la thérapie, mais vos schémas se répètent. Cinq habitudes discrètes pourraient bien transformer vos séances en frein plutôt qu’en tremplin.

Limites, trauma, gaslighting : le vocabulaire de la thérapie a envahi Instagram, TikTok et les conversations entre amies. Beaucoup parlent couramment ce therapy-speak, connaissent leurs déclencheurs, leurs schémas d’attachement, ont un ou une psy… et pourtant, les mêmes disputes de couple, les mêmes peurs et blocages reviennent en boucle.

Ce paradoxe n’a rien de rare. Des autrices comme Aricka Croxton décrivent des personnes très informées, capables de nommer chaque mécanisme psychique, mais coincées dans cinq habitudes contre-productives qui transforment la thérapie en décor rassurant plutôt qu’en moteur de changement. Si vous avez l’impression de tout comprendre sans que votre vie bouge, ces habitudes valent la peine d’être examinées.

Les 5 habitudes qui sabotent le changement malgré tout le “therapy-speak”

Première habitude, l’intellectualisation : disséquer sa douleur au lieu de la ressentir. On analyse son enfance, son attachement, on met des mots sur tout, mais on ne laisse jamais la tristesse ou la colère traverser le corps. Aricka Croxton rappelle que « rester avec des émotions difficiles est ardu, mais c’est nécessaire pour guérir. On ne peut pas raisonner avec ses sentiments ». Deuxième habitude, utiliser les limites comme moyen de contrôle, en disant aux autres quoi faire plutôt qu’en décidant de ses propres actes.

Troisième réflexe, dégainer de grands mots comme gaslighting ou projection pour « gagner » une dispute. L’autre se retrouve étiqueté, la conversation se ferme et plus personne n’écoute vraiment. Quatrième piège, transformer la thérapie en défouloir : on raconte sa semaine, on pleure, on se vide, mais on ne repart avec aucun plan concret. Sans « action pour changer votre comportement ou votre réaction, la thérapie devient une routine coûteuse qui vous laisse exactement là où vous êtes », écrit Aricka Croxton. Dernière habitude, faire de son trauma une identité qui excuse tout et fige le scénario.

Ce que la TCC voit derrière ces mauvaises habitudes

En thérapie comportementale et cognitive (TCC), comprendre son problème reste un début, jamais une fin. Le changement passe par de nouveaux comportements, choisis puis répétés, qui finissent par entraîner pensées et émotions, un peu comme une petite boule de neige qui grossit à chaque passage. Les cinq habitudes du therapy-speak servent surtout à éviter cette étape active en offrant des explications brillantes à la place de gestes différents.

Ces automatismes soulagent parce qu’ils anesthésient le malaise : mieux vaut analyser que sentir, accuser l’autre de toxicité que reconnaître sa peur du rejet. Le psychiatre Jean-Christophe Seznec rappelle que « les émotions nous informent de nos besoins à satisfaire et sont porteuses d’une énergie afin d’atteindre ce but. Lutter contre ou être sourd à leur message est une voie sans issue… » Tant que les mots servent à étouffer ce message, ils restent des fausses bonnes solutions.

Des mots aux gestes : utiliser vraiment la thérapie pour changer

Une façon plus utile d’exploiter votre maîtrise du langage psy consiste à choisir une seule habitude dominante et à la transformer en objectif à la première personne : « je veux moins intellectualiser », « je veux poser des limites centrées sur moi ». Puis vous choisissez une micro-action, très précise, à répéter une semaine : rester trois minutes avec une émotion avant de l’analyser, reformuler chaque « tu es toxique » en « je me sens… quand tu… ».

Un petit « carnet de psychothérapie » aide à suivre l’expérience : date, situation, ce que vous avez tenté, ce que vous avez ressenti. Vous pouvez aussi utiliser une question clé inspirée de Jean-Christophe Seznec : cette habitude me rapproche-t-elle de la personne que je veux être, ou m’en éloigne-t-elle ? En séance, oser dire à votre thérapeute : « je crois que j’utilise beaucoup de mots de thérapie sans vraiment changer, j’aimerais qu’on travaille là-dessus » ouvre souvent un terrain beaucoup plus vivant.