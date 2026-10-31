Gratin de pommes de terre : ce roulé jambon-mozza bluffant ne se casse plus à condition d’éviter ce geste banal

Marre du gratin de pommes de terre qui revient tous les dimanches ? Ce roulé jambon-mozza au four cache une astuce simple pour rester intact et couper des tranches parfaites.

Dans le four, ça sent le fromage gratiné et la pomme de terre dorée, un parfum de dimanche soir qui donne faim. Pourtant, ce n’est pas le gratin de pommes de terre habituel, toujours servi quand on manque d’inspiration.

En voulant changer du classique, on se retrouve avec un roulé de pommes de terre au jambon et à la mozzarella, doré dehors et complètement fondant à cœur. À la découpe, les spirales jambon-mozza apparaissent, tout le monde veut goûter, et on se demande surtout comment réussir ce résultat sans que le roulé se casse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 400 g de mozzarella râpée spéciale cuisson, bien égouttée

✅ 200 g de jambon blanc en tranches fines

✅ Sel, poivre, ½ c. à c. d’ail en poudre et un peu de persil frais

Ingrédients pour un roulé de pommes de terre qui se tient à la découpe

Pour un roulé jambon-mozza qui se tient, on choisit des pommes de terre à chair ferme. Elles restent fondantes sans se transformer en purée, ce qui limite les fissures. Autre point clé : la mozzarella. On prend une version râpée spéciale cuisson ou, avec une boule classique, on l’égoutte et on l’essuie bien pour limiter l’eau.

Étapes clés du roulé jambon-mozza (sans se casser la tête ni le rouleau)

Techniquement, ce roulé de pommes de terre jambon mozzarella au four tient grâce à une galette régulière. On étale d’abord la mozzarella sur la plaque, on y pose les lamelles de pommes de terre en écailles, puis la double cuisson vient souder l’ensemble avant de le faire gratiner.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, tapisser une grande plaque de papier cuisson et y étaler 200 g de mozzarella en rectangle. Technique : Trancher les pommes de terre en lamelles fines d’environ 2 mm, les disposer en écailles sur le fromage, saler, poivrer, ajouter l’ail, couvrir d’une seconde feuille de papier cuisson. Cuisson : Cuire 20 min à 160 °C, retirer la feuille du dessus, laisser reposer 5 min pour évacuer la vapeur, monter le four à 200 °C. Finition : Répartir le jambon et le reste de mozzarella, rouler serré avec le papier, placer la fermeture dessous, cuire 10 min à 200 °C, laisser reposer puis parsemer de persil.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La clé, c’est la première cuisson douce qui fait fondre la mozzarella et soude les lamelles, puis le court repos qui sèche juste assez la galette. ✨ Le twist gourmand : Avant la seconde cuisson, badigeonner le roulé de crème ou beurre fondu, puis ajouter une fine pluie de parmesan râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper l’égouttage de la mozzarella ou couper des rondelles épaisses : on obtient une galette détrempée, qui casse au roulage et à la découpe.

Variantes, accompagnements & organisation à l’avance

Servi chaud, entier ou en tranches, il supporte un réchauffage doux au four après un passage au réfrigérateur.