Voici la mozzarella maison à 3 ingrédients qui fait oublier la mozza du supermarché à ma voisine

Entre deux étages d’un immeuble ordinaire, une voisine façonne une mozzarella maison 3 ingrédients à partir d’un simple litre de lait. Sans présure ni machine, ses gestes précis promettent une boule filante qui fait oublier les versions industrielles.

L’odeur du lait chaud envahit la cage d’escalier et, chez la voisine, une boule blanche luit sur le plan de travail. Pas de sachet plastique, pas de liste d’additifs ; juste une mozzarella maison souple, qui s’étire en fils dès qu’on y plante le couteau.

Cette voisine a une règle : trois ingrédients, un peu d’attention, et fini les mozzarellas fades du supermarché. Sa recette de mozzarella maison 3 ingrédients ne demande ni présure ni machine, seulement un lait frais et deux gestes précis. Dès qu’on la voit façonner la boule, une question revient : pourquoi on ne s’y met pas plus tôt ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 L de lait entier frais non UHT, bien froid au départ

✅ 4 c. à soupe de vinaigre blanc ou de jus de citron

✅ 1 c. à café rase de sel fin pour assaisonner le caillé

✅ 2 saladiers : eau très chaude + eau glacée salée pour le façonnage

Les 3 ingrédients du quotidien qui changent tout

Dans cette recette de mozzarella maison 3 ingrédients, sans présure ni machine, le produit clé reste le lait. On choisit un lait entier frais non UHT ; au rayon frais, il réagit bien au choc acide et donne un caillé généreux. Vinaigre blanc ou citron remplacent la présure en faisant coaguler les protéines. Le sel, ajouté ensuite, relève le goût et aide à tenir la pâte.

Recette de mozzarella maison sans présure : le pas à pas inratable

Pour faire sa mozzarella maison lait vinaigre sans présure, on suit quelques repères simples. Chauffe douce du lait à 45–50 °C, puis choc acide pour séparer caillé et petit-lait en dix minutes. Reste le geste signature : filer la pâte dans un bain très chaud, avant le bain glacé salé qui fige la texture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer le lait entier à 45–50 °C en remuant, sans jamais le faire bouillir. Technique : Hors du feu, verser le vinaigre ou le citron, mélanger doucement puis laisser cailler 10 minutes. Cuisson : Récupérer le caillé à l’écumoire, l’égoutter, le presser légèrement, saler et former une boule. Finition : Plonger la boule dans le bain très chaud, l’étirer plusieurs fois, façonner puis refroidir en eau glacée salée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Budget ≈ 1,50 € la boule 🔍 Le secret de l’expert L’acide fait baisser le pH du lait : les caséines s’assemblent en caillé. Chauffe douce, puis filage dans un bain très chaud alignent les protéines et créent une pâte filée lisse et filante. ✨ Le twist gourmand : On peut enrichir le caillé avec une cuillère de crème entière avant le filage, pour une mozzarella plus onctueuse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Avec du lait UHT ou bouilli, le caillé reste friable et la pâte ne file pas.

Anti-gaspi & idées d’utilisation : que faire avec le petit-lait et la mozza maison ?

On déguste la mozzarella dans les 1 à 2 jours, conservée au frais dans une eau salée. Le petit-lait remplace l’eau dans une pâte à crêpes, un pain maison ou un cake, sans gaspiller.