Pommes de terre germées : mon père m’a interdit de les jeter et m’a montré ce geste pour les garder 6 mois

Au moment où j’allais jeter un sac de pommes de terre germées dans la cuisine familiale, mon père m’a stoppé net. En quelques gestes précis, il a montré comment transformer ce faux déchet en récolte et réserves, sans prendre de risques.

L’odeur de terre froide montait du sac quand on l’a ouvert : des pommes de terre fripées, hérissées de petits germes pâles, prêtes à filer à la poubelle. Le geste était déjà parti quand une main s’est posée sur l’avant-bras, ferme : celle du père, élevé au potager autant qu’à la cuisine.

Au lieu de laisser cinq kilos finir au vide-ordures, il a sorti un bac, du vieux papier journal et deux ou trois phrases qui ont changé la manière dont on regarde désormais les pommes de terre germées. Ce jour-là, le sac s’est transformé en futurs plants et en réserves bien rangées. Voici ce qu’on peut faire, très concrètement, avant de jeter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 kg de pommes de terre germées à trier

✅ 40 à 60 L de terreau et 1 grand bac profond

✅ Quelques feuilles de papier journal sec

✅ 1 caisse en bois ou sac en toile + un peu de paillage

Arrête, ne jette pas tout ! : le réflexe de mon père face à mon sac de pommes de terre germées

Devant un sac de pommes de terre germées, on pense tout de suite intoxication. Il existe bien un risque avec les tubercules verts, mous, tachés ou qui sentent mauvais : ils concentrent plus de glycoalcaloïdes, comme la solanine, et partent sans discuter à la poubelle.

Mais des pommes de terre encore fermes, beiges, seulement piquées de germes courts restent pleines de réserves. Mon père les répartit en trois tas simples : à planter, à cuisiner vite, à jeter. Ce réflexe change tout au niveau du gaspillage et de la sécurité.

Étape 1 : Trier le sac en 3 piles – planter, conserver, jeter

Dans le tas “à planter”, on garde les tubercules fermes, même un peu fripés. On les laisse dans une pièce fraîche et lumineuse sans soleil direct jusqu’à ce que les germes fassent 2 à 3 cm. Les très grosses pommes de terre se coupent en morceaux portant chacun un ou deux yeux, puis sèchent quelques heures.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier le sac : planter les tubercules fermes, jeter les verts. Technique : Laisser les pommes de terre à planter germer jusqu’à 2–3 cm. Cuisson : Planter à 10 cm en terre souple, en bac ou au jardin, germes vers le haut. Finition : Butter, pailler, arroser modérément, puis récolter quand le feuillage jaunit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Budget ≈6 € gagnés 🔍 Le secret de l’expert Tubercule ferme et non vert signifie réserves d’amidon encore utiles ; germes de 2–3 cm et peau cicatrisée limitent pourriture et toxines. ✨ Le twist gourmand : Cuisiner la première mini-récolte en pommes de terre rôties, simplement avec huile d’olive, sel, poivre et herbes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier les pommes de terre vertes, molles ou moisies, et le stockage chaud dans un sac plastique.

Étape 4 : Le plan anti-gaspillage ultime : garder le reste du sac 6 mois sans qu’il germe

Les tubercules sains sèchent 10 à 14 jours sur papier journal, puis reposent en cave sous 10 °C, en caisse ou sac.

Sources Top Santé

«Les pommes de terre restent comestibles et ne germent pas pendant 6 mois si vous les conservez dans cet endroit précis»