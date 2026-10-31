Quiche lorraine ringardisée : ces 3 quiches d’automne faciles cachent un secret qui bluffe tous les invités

En cet automne, la quiche lorraine s’efface au profit de quiches d’automne plus végétales, colorées et croustillantes, prêtes en moins d’une heure. Quelles associations potiron, champignons ou butternut vont bouleverser vos dîners ?

L’odeur de pâte chaude emplit la cuisine, le dessus se boursoufle, les bords croustillent. Pourtant, on n’a plus très envie de la traditionnelle quiche lorraine, lourde, salée, parfois au fond détrempé. On cherche un plat aussi réconfortant, mais plus végétal, plus coloré, qui sente vraiment l’automne.

Bonne nouvelle : trois quiches d’automne sont en train de lui voler la vedette. Potiron et chèvre au thym, champignons et noisettes grillées, tarte butternut, figues fraîches et fromage à pâte molle (camembert, brie) ; trois versions généreuses, croustillantes, prêtes à remplacer la quiche lorraine sans le moindre regret.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pâtes brisées pur beurre + 1 pâte feuilletée

✅ 6 œufs moyens + 40 cl de crème + 20 cl de lait

✅ 400 g de potiron, 400 g de champignons, 400 g de butternut

✅ Fromages chèvre/camembert, figues fraîches, noix, noisettes, miel

C’est fini pour la quiche lorraine : place aux 3 quiches d’automne

La première joue la carte du moelleux : une quiche potiron chèvre où les cubes de courge rôtis au thym se mêlent à un appareil à quiche (œufs-crème-lait) tout en douceur. La deuxième, forestière, marie champignons dorés, persil et noisettes pour un parfum de sous-bois. La troisième, sans appareil, mise sur l’alliance sucré-salé butternut, figues et camembert.

La méthode inratable pour des quiches d’automne bien croustillantes

On commence par une pâte brisée pur beurre précuite à blanc 10 minutes à 180 °C pour les deux quiches automnales, ou une pâte feuilletée bien froide pour la tarte butternut. Légumes rôtis au four, champignons bien sautés, butternut en tranches de 3 à 5 mm pour une cuisson à 200 °C chaleur tournante ; ensuite seulement, on verse un appareil 3 œufs, 20 cl de crème, 10 cl de lait par moule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rôtir potiron, sauter champignons, trancher finement la butternut et préparer les garnitures. Technique : Foncer les moules, piquer, faire la précuisson à blanc, puis fouetter l’appareil à quiche (œufs-crème-lait). Cuisson : Répartir les légumes et fromages, verser l’appareil pour les deux quiches, monter la tarte butternut sans appareil. Finition : Cuire les quiches 30 à 35 minutes à 180 °C, la tarte 25 à 35 minutes après dorure au jaune d’œuf, laisser reposer avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total moins d’1 h 🔍 Le secret de l’expert Rôtir les légumes et bien sécher les champignons concentre les saveurs et limite l’eau. Avec 3 œufs pour 30 cl de liquide, l’appareil prend sans devenir élastique, tout en restant crémeux. ✨ Le twist gourmand : Finir par un filet de miel, des fruits secs torréfiés (noix, noisettes) et une pointe d’huile de noix. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Répartir des légumes crus et épais sur une pâte non précuite : fond spongieux garanti.

Servir, conserver et faire évoluer vos quiches d’automne

On sert ces quiches d’automne tièdes, avec salade de mâche ou soupe de légumes. Elles se gardent 24 h au frais et se réchauffent au four, garnies de noix, bleu ou poires selon le frigo.