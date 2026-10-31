Ces pancakes rustiques aux pommes : ne faites plus de crêpes le dimanche avant d’avoir essayé cette cuisson

Les crêpes du dimanche ne font plus l’unanimité à la maison, entre pâtes sèches et bords brûlés. Avec mes pancakes rustiques aux pommes d’automne, le moelleux change la donne.

Je les fais chaque dimanche et plus personne ne réclame les crêpes : mes pancakes rustiques aux pommes d’automne

Dans la cuisine, l’odeur de pomme chaude, de cannelle et de céréales grillées remplace peu à peu celle des crêpes fines. Sur la poêle, de petits disques épais gonflent doucement, dorés sur les bords, avec des morceaux de pomme qui affleurent.

Avec ces pancakes aux pommes d’automne, rustiques et généreux, on garde le rituel du dimanche mais on gagne en moelleux. Fini les pancakes plats, secs ou brûlés avant que la pomme soit cuite ; cette pâte au yaourt et la cuisson à couvert changent tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 50 g de farine complète de blé

✅ 40 g de farine d’avoine (ou flocons d’avoine mixés finement)

✅ 130 g de yaourt nature

✅ 1 pomme d’automne parfumée

Pourquoi ces pancakes aux pommes ont détrôné les crêpes du dimanche

Une seule pomme et un yaourt suffisent pour environ sept pancakes rustiques, bien épais, qui nourrissent deux à trois personnes. La farine complète et la farine d’avoine apportent un goût de céréales franc, réconfortant, tout en rendant la pâte plus nourrissante qu’une pâte à crêpes classique.

La méthode inratable pour des pancakes aux pommes au yaourt, faciles et moelleux

On commence par séparer ingrédients secs et liquides, puis on les réunit sans fouetter longtemps, pour ne pas trop activer le gluten. La pâte doit rester épaisse, comme un ruban qui tombe lentement de la cuillère, non coulante. Un repos de 10 minutes, facultatif, renforce encore le moelleux des pancakes aux pommes au yaourt.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farines, levure chimique, cannelle, cassonade et sel. Technique : Fouetter œuf, yaourt et huile ; verser sur les secs, mélanger vite. Cuisson : Éplucher la pomme, couper en dés de 5 mm, incorporer délicatement. Finition : Cuire des petits tas de pâte épaisse en poêle antiadhésive, sur feu moyen, 2 min 30 par face, à couvert.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈25 min 🔍 Le secret de l’expert Limiter le mélange évite de développer trop de gluten et garde une mie tendre. Le yaourt réagit avec la levure chimique, la pâte épaissit, emprisonne l’air et les farines complète et d’avoine restent moelleuses. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner chaque pancake chaud d’un voile de beurre, le passer dans cassonade et cannelle pour une caramélisation légère et un effet beignet. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter trop le feu et cuire à découvert : l’extérieur brûle, le cœur reste pâteux, les dés de pomme demeurent crus.

Servir, conserver et réchauffer vos pancakes rustiques aux pommes d’automne

Ces pancakes aux pommes pour le dimanche donnent le meilleur d’eux-mêmes tout juste sortis de la poêle, nappés de yaourt, de miel, de sirop d’érable ou roulés dans un mélange cassonade–cannelle. On peut en préparer une double fournée, les garder 2 à 3 jours au réfrigérateur ou les congeler à plat, puis les réchauffer doucement en poêle antiadhésive ou au micro-ondes.