Apéro du samedi : ce pain à l’ail ultra moelleux a tout changé, mon mari a rapproché le plat et ne l’a plus lâché
Un samedi soir, ce pain à l’ail à effeuiller posé au centre de l’apéro a monopolisé toutes les mains autour de la table. Que s’est-il passé pour qu’il reste si moelleux alors que les autres pains sèchent toujours ?
Pain à l’ail à effeuiller : le roi de l’apéro du samedi soir
Une odeur de beurre chaud et d’ail envahit la cuisine, le four s’ouvre sur un pain doré qui crépite. Au centre, des petites boules soudées les unes aux autres promettent une croûte fine et un cœur presque brioché.
On pose ce pain à l’ail à effeuiller au milieu de la table, entre quelques verres et des tomates cerises. En général, quelqu’un rapproche le plat de son verre, tire « juste une boule »… puis ne le lâche plus.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte : 300 g de farine, 200 ml de lait tiède, 7 g de levure sèche, 1 c. à soupe d’huile, 1/2 c. à café de sel
- ✅ Beurre à l’ail : 10 gousses d’ail, 50 à 60 g de beurre doux, sel, poivre
- ✅ Parfums : 2 à 3 c. à soupe de graines de sésame grillé, 2 c. à soupe de persil frais
- ✅ Fromage et moule : 100 g de mozzarella râpée, 100 g d’emmental râpé, beurre pour chemiser un moule rond de 22 cm
La scène de l’apéro : le soir où le pain à l’ail a volé la vedette
Ce pull apart bread, version française de pain à partager, change l’ambiance en une bouchée. On oublie les tranches de baguette un peu sèches pour une couronne de petites boules serrées, dorées dehors et moelleuses dedans, qui se détachent sans couteau.
Pourquoi ton pain à l’ail finit souvent sec (et en quoi celui-ci est différent)
Avec les versions rapides à base de baguette, le beurre à l’ail s’évapore, la croûte durcit et la mie devient compacte. Ici, on prépare une vraie pâte levée bien hydratée ; les boules serrées, gorgées de beurre et de fromage, piègent la vapeur et restent moelleuses longtemps.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger lait tiède, levure, huile, farine et sel, pétrir pâte souple.
- Technique : Laisser lever 1 h ; pendant ce temps, cuire doucement l’ail dans le beurre avec persil et sésame.
- Cuisson : Dégazer, façonner 20 à 24 boules, les rouler dans le beurre puis dans le fromage, remplir le moule beurré.
- Finition : Laisser lever 20 min, cuire 25 à 30 min à 180 °C, reposer quelques minutes et servir au centre de la table.
Variantes d’un samedi soir : twists, accompagnements et réchauffage
Ce pain à partager apéritif se sert brûlant avec légumes croquants ou jambon cru. Le lendemain, on le réchauffe 5 min à 150 °C.
En bref
- 🍞 Un samedi soir, un pain à l’ail à effeuiller posé au centre de l’apéro attire toutes les mains et éclipse les autres grignotages.
- 🧄 Une pâte levée bien hydratée, des boules serrées et un beurre à l’ail parfumé transforment ce pain effeuillé à l’ail en couronne ultra moelleuse.
- 🧀 Astuces de cuisson, fromages filants et petit geste interdit s’enchaînent pour garantir à ce pain à l’ail moelleux un succès redoutable à chaque apéritif.
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