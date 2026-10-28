Pain à l’ail : si le vôtre finit toujours sec, ce pain à partager ultra fromager va tout changer

Longtemps servi en tranches dures et grasses, le pain à l’ail déçoit dès qu’il refroidit. Cette version en pâte levée, pensée pour un pain à l’ail moelleux à partager, cache un geste simple qui change tout.

On a longtemps trouvé le pain à l’ail fade et sec : le soir où des boules de pâte fromagère ont rempli un moule, tout a changé

L’odeur de beurre chaud et d’ail qui dore met tout le monde à table, mais la scène est souvent la même : des tranches de baguette sèches, du gras au-dessus, une mie compacte qui refroidit en quelques minutes.

En changeant de base, on change tout : une pâte levée souple, façonnée en petites boules serrées dans un moule, donne un pain à l’ail moelleux, fromager et parfumé, à détacher simplement avec les doigts. C’est cette version façon pull apart bread qui fait enfin oublier les tranches tristounes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farine, lait tiède, levure, huile et sel pour une pâte levée souple (300 g, 200 ml, 7 g, 15 ml, 3 g)

✅ Beurre doux, 10 gousses d’ail, persil et graines de sésame grillées pour un beurre à l’ail parfumé (55 g, 15 g, 25 g)

✅ Mozzarella râpée et emmental pour le fromage filant et la croûte dorée (100 g, 80 g)

✅ Beurre pour le moule et moule rond de 22 cm de diamètre

Pourquoi ton pain à l’ail finit sec (et comment cette version en boules le sauve)

Les versions classiques empilent des tranches fines ; le beurre à l’ail se faufile mal, la croûte sèche et la mie n’a pas le temps de rester humide. Ici, l’hydratation de la pâte par le lait tiède, la première pousse généreuse et les boules serrées emprisonnent la vapeur : chaque morceau reste vraiment pain à l’ail moelleux.

Pas à pas : le pain à l’ail en boules de pâte fromagère

On suit une logique simple : préparer la pâte levée, cuire doucement le beurre à l’ail, façonner les boules fromagères, puis passer au gratinage final.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait tiède, levure, huile, farine et sel, pétrir jusqu’à pâte lisse, puis laisser lever 1 h dans un endroit tiède. Technique : Hacher finement l’ail, le laisser fondre dans le beurre à feu doux sans coloration, ajouter persil et sésame hors du feu. Cuisson : Dégazer la pâte, la diviser en 20 boules, les rouler dans le beurre à l’ail puis dans le fromage, serrer dans le moule beurré. Finition : Laisser lever encore 20 min, parsemer du reste de fromage, cuire 25 à 30 min à 180 °C, servir aussitôt en pain à l’ail moelleux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 pousses 🔍 Le secret de l’expert Pâte bien hydratée au lait, boules serrées et fromage entre elles retiennent la vapeur et garantissent un moelleux bluffant. ✨ Le twist gourmand : Glisser un petit cube de mozzarella au centre de chaque boule avant le fromage râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’assécher la pâte en ajoutant trop de farine : mieux vaut huiler les mains pour façonner.

Variantes, accompagnements et conservation

Ce pain à partager accompagne soupes, salades ou plats en sauce et se réchauffe quelques minutes au four doux, simplement recouvert de papier cuisson.