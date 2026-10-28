Apéro : cette bouchée fraîche façon makis italiens sans cuisson prête en 15 min a éclipsé tous mes feuilletés

Sur le plateau, ces bouchées apéritives jambon cru mozzarella pesto ressemblent à des makis mais sentent bon l’Italie. En 15 minutes, elles promettent un apéro plus léger que les feuilletés, avec un roulage qui intrigue.

Sur le plateau, on croit apercevoir des makis. Puis le parfum de prosciutto, de mozza lactée et de pesto bascule l’apéro du côté de l’Italie. Pas de pâte feuilletée lourde, mais une bouchée fraîche, roulée, qui se mange du bout des doigts.

Ces petits rouleaux façon makis italiens affichent une spirale rose et verte qui attire tous les regards, avant même le premier verre. Résultat : les feuilletés restent dans l’ombre. On veut des bouchées apéritives jambon cru mozzarella pesto prêtes en 15 minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 grandes tranches de jambon cru italien (prosciutto) souple

(prosciutto) souple ✅ 250 g de mozzarella bien égouttée + 30 g de parmesan râpé

✅ 80 g de pesto vert + 50 g de roquette au goût poivré

✅ Tomates cerises ou tomates séchées, vinaigre balsamique doux, poivre noir

La bouchée façon makis qui a détrôné mes feuilletés d’apéro

On part d’un grand rectangle de jambon cru italien, fin et souple, qui remplace la feuille de nori. À l’intérieur, pesto vert, mozzarella bien égouttée, roquette poivrée et petits morceaux de tomate composent un cœur fondant.

Tout est italien dans ces roulés de jambon cru apéritif : prosciutto, basilic, parmesan, balsamique doux, pour 24 à 30 bouchées régalant 4 à 6 convives, sans allumer le four.

Les 4 gestes pour des rouleaux qui se tiennent à la découpe

Tout se joue dans la préparation. D’abord, on dispose les tranches de jambon en les faisant se chevaucher légèrement, puis on sèche la mozzarella pour limiter l’eau. Ensuite, on garnit en couche fine, on roule serré en cylindre régulier, avant de laisser reposer 20 à 30 minutes au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Aligner les tranches de jambon deux par deux en rectangles, sécher soigneusement la mozzarella. Technique : Badigeonner une fine couche de pesto, ajouter roquette, mozza en tranches fines et tomates, poivrer. Cuisson : Rouler chaque rectangle bien serré en cylindre, filmer, laisser 20 à 30 minutes au frais. Finition : Trancher en morceaux de 1,5 à 2 cm, dresser debout, arroser de balsamique, parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 20 à 30 min au frais 🔍 Le secret de l’expert En garnissant en couche fine, on laisse le jambon adhérer au fromage. La mozzarella bien égouttée limite l’humidité, le repos au froid raffermit les graisses du prosciutto et fixe la spirale pour une découpe nette. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, rouler légèrement les bords dans du parmesan très finement râpé ou parsemer quelques pignons torréfiés pour un croquant surprenant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Charger le roulé de pesto ou de gros cubes de mozza, puis arroser de balsamique à l’avance : tout glisse et détrempe.

Variantes express : pesto rosso, version veggie, version enfants

Pour varier, on remplace le pesto vert par un pesto rosso et la mozza par de la burrata bien égouttée. Ces makis italiens se roulent aussi quelques heures à l’avance : on filme les boudins au frais et on tranche juste avant de servir.