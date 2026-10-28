Ce roulé de pommes de terre qui a fait saliver toute la table cache deux ingrédients du frigo à tester dès ce soir

Autour de la table, ce roulé de pommes de terre jambon-mozza met tout le monde d’accord, du soir de semaine aux grandes tablées. Comment cette galette dorée réussit-elle à rester croustillante dehors et ultra coulante dedans sans se casser ?

La première tranche a suffi pour faire saliver toute la table : ce roulé de pommes de terre cache du jambon blanc et une mozza bien coulante

La chaleur qui monte du plat sent la pomme de terre rôtie et le fromage chaud. On tranche, la croûte craque, la mozzarella file, le jambon apparaît ; tout le monde salive.

Ce roulé de pommes de terre jambon mozzarella a le confort d’un gratin, mais une découpe spectaculaire et une mozza bien coulante. Avec trois ingrédients du quotidien, on obtient un plat qui fait son petit effet.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 400 g de mozzarella râpée spéciale cuisson

✅ 200 g de jambon blanc en grandes tranches

✅ Sel, ail en poudre, persil frais, papier cuisson

Le roulé de pommes de terre jambon-mozza qui remplace le gratin

Ici, la pomme de terre remplace la pâte : de fines rondelles forment une galette qui enveloppe le fromage. Le four fait tout le travail et offre une croûte dorée, plus ludique qu’un gratin servi à la cuillère.

On reste sur des produits abordables : pommes de terre à chair ferme, jambon blanc en larges tranches et mozzarella qui fond bien. La combinaison donne un roulé généreux, rassasiant, parfait pour un dîner familial sans casser sa tirelire.

La méthode pas à pas pour un roulé à la patate doré dehors, coulant dedans

Le secret tient en deux gestes : trancher les pommes de terre très finement, autour de 2 mm, et respecter le repos entre les deux cuissons. La première fixe la galette, la seconde, plus chaude, dore le roulé et fait filer le cœur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, chemiser la plaque, étaler 200 g de mozzarella en rectangle, couvrir de rondelles de pommes de terre fines chevauchées. Technique : Poser une seconde feuille de papier cuisson, presser légèrement, enfourner 20 minutes puis retirer cette feuille et laisser tiédir la base 5 minutes. Cuisson : Porter le four à 200 °C, répartir les tranches de jambon puis le reste de mozzarella, rouler délicatement avec le papier, fermeture vers le bas. Finition : Remettre au four 10 minutes, jusqu’à ce que le roulé soit doré, laisser reposer quelques instants, parsemer de persil et trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert En tranches fines, la pomme de terre libère un amidon qui colle avec le gras de la mozzarella ; première cuisson et repos soudent la galette, la seconde, plus chaude, la dore en gardant le centre coulant. ✨ Le twist gourmand : Un fin filet de pesto doux ou quelques dés de tomates séchées sous le jambon donnent un parfum italien sans détremper le roulé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas épaissir les tranches de pommes de terre : la galette se délite, le roulé casse et les tranches s’effondrent à la découpe.

Variantes & idées pour servir votre roulé de pommes de terre

Servi chaud avec une salade verte ou des tomates assaisonnées, le roulé est au sommet de son fondant. Les restes se gardent au frais dans une boîte hermétique et se réchauffent au four.