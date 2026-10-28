Ce roulé de pommes de terre qui a fait saliver toute la table cache deux ingrédients du frigo à tester dès ce soir
Autour de la table, ce roulé de pommes de terre jambon-mozza met tout le monde d’accord, du soir de semaine aux grandes tablées. Comment cette galette dorée réussit-elle à rester croustillante dehors et ultra coulante dedans sans se casser ?
La première tranche a suffi pour faire saliver toute la table : ce roulé de pommes de terre cache du jambon blanc et une mozza bien coulante
La chaleur qui monte du plat sent la pomme de terre rôtie et le fromage chaud. On tranche, la croûte craque, la mozzarella file, le jambon apparaît ; tout le monde salive.
Ce roulé de pommes de terre jambon mozzarella a le confort d’un gratin, mais une découpe spectaculaire et une mozza bien coulante. Avec trois ingrédients du quotidien, on obtient un plat qui fait son petit effet.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de pommes de terre à chair ferme
- ✅ 400 g de mozzarella râpée spéciale cuisson
- ✅ 200 g de jambon blanc en grandes tranches
- ✅ Sel, ail en poudre, persil frais, papier cuisson
Le roulé de pommes de terre jambon-mozza qui remplace le gratin
Ici, la pomme de terre remplace la pâte : de fines rondelles forment une galette qui enveloppe le fromage. Le four fait tout le travail et offre une croûte dorée, plus ludique qu’un gratin servi à la cuillère.
On reste sur des produits abordables : pommes de terre à chair ferme, jambon blanc en larges tranches et mozzarella qui fond bien. La combinaison donne un roulé généreux, rassasiant, parfait pour un dîner familial sans casser sa tirelire.
La méthode pas à pas pour un roulé à la patate doré dehors, coulant dedans
Le secret tient en deux gestes : trancher les pommes de terre très finement, autour de 2 mm, et respecter le repos entre les deux cuissons. La première fixe la galette, la seconde, plus chaude, dore le roulé et fait filer le cœur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, chemiser la plaque, étaler 200 g de mozzarella en rectangle, couvrir de rondelles de pommes de terre fines chevauchées.
- Technique : Poser une seconde feuille de papier cuisson, presser légèrement, enfourner 20 minutes puis retirer cette feuille et laisser tiédir la base 5 minutes.
- Cuisson : Porter le four à 200 °C, répartir les tranches de jambon puis le reste de mozzarella, rouler délicatement avec le papier, fermeture vers le bas.
- Finition : Remettre au four 10 minutes, jusqu’à ce que le roulé soit doré, laisser reposer quelques instants, parsemer de persil et trancher.
Variantes & idées pour servir votre roulé de pommes de terre
Servi chaud avec une salade verte ou des tomates assaisonnées, le roulé est au sommet de son fondant. Les restes se gardent au frais dans une boîte hermétique et se réchauffent au four.
En bref
- 🍽️ Un roulé de pommes de terre jambon mozzarella pour 4 personnes, cuit au four en deux temps pour un dîner familial chaleureux.
- 🔥 Tranches de pommes de terre ultra fines, base reposée puis garniture jambon-mozza forment un rouleau doré qui se tient parfaitement à la découpe.
- 🤔 Astuces de chef, erreurs à éviter et variantes autour du roulé de pommes de terre farci laissent entrevoir un résultat encore plus spectaculaire.
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