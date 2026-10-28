Des amis débarquent ? Cette burrata en 10 minutes avec ce fruit sucré et une simple salade sauve votre dîner

Des amis sonnent sans prévenir et le frigo semble vide de bonnes idées ? Avec burrata, figues fraîches et poignée de salade, une astuce simple change tout.

Porte qui claque, des amis qui débarquent, verres qu’on remplit déjà : il manque une assiette qui fasse chic sans demander une heure aux fourneaux. On a besoin de fraîcheur, de crémeux, d’un peu de croquant et d’une couleur qui met tout de suite la table en fête.

Heureusement, un simple duo de burrata et de figues fraîches, escorté d’une poignée de salade, suffit à composer une entrée de restaurant, sans cuisson et en 10 minutes chrono. Le secret tient à un geste précis qui enveloppe la burrata dans une robe de fruit, pour un cœur coulant spectaculaire ; on y vient.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 burrata de 200 à 250 g, bien fraîche

✅ 6 à 8 figues fraîches mûres mais fermes

✅ 80 g de jeunes pousses ou roquette + 4 tranches fines de jambon cru

✅ 30 à 40 g de pistaches ou noix + huile d’olive, crème de balsamique, moutarde à l’ancienne, origan, fleur de sel

L’astuce qui sauve un dîner imprévu

On a rarement mieux en stock, pour une entrée express, qu’une burrata qui attend au frais et quelques figues oubliées dans la corbeille à fruits. Avec une poignée de jeunes pousses, un peu de jambon cru et des fruits secs, on obtient une assiette fraîche mais structurée, où le lait, le sucré et le salé se répondent.

Le geste clé : envelopper la burrata dans un carpaccio de figues fraîches

Pour réussir cette burrata figues fraîches sans stress, on commence par préparer un disque de fruits entre deux feuilles de film alimentaire. Les demi-figues, posées côté chair contre le film, s’écrasent en une mosaïque fine, encore en morceaux, qui va épouser le fromage sans se transformer en purée détrempée.

La burrata doit rester bien froide, simplement égouttée, pour garder sa tenue pendant qu’on remonte la robe de figues tout autour à l’aide du film.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter la burrata, rincer les figues et la salade, concasser les fruits secs, déchirer le jambon cru en rubans. Technique : Disposer les demi-figues sur un film alimentaire, côté chair vers le bas, recouvrir d’un second film puis aplatir doucement pour former un disque régulier, légèrement plus grand que la burrata. Cuisson : Poser la burrata au centre, remonter le film pour enrober le fromage de figues, serrer délicatement et laisser reposer la boule 10 minutes au frais. Finition : Retirer le film sans tirer, déposer la burrata sur un lit de jeunes pousses, ajouter jambon cru, fruits secs, vinaigrette, fleur de sel et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min max 🔍 Le secret de l’expert Le film alimentaire soude les figues en robe fine, tandis qu’une burrata pas glacée garde son cœur coulant. ✨ Le twist gourmand : Mélanger une cuillère de miel au balsamique pour vernir la robe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Écraser les figues en purée, ou laisser la burrata figée au froid trop longtemps.

Servir et varier en un clin d’œil

On apporte la boule entière à table, entourée de pain grillé ; on coupe, ça coule, et tout le monde se sert.