Marre du jus au fond du plat ? Ce hachis de bœuf sans purée, avec ce dessus croustillant, change tout

Un hachis de bœuf aux légumes qui sort du four avec une croûte de pommes de terre dorées et un cœur bien tenu, sans jus qui nage. Quel geste change ce gratin familial en plat qu’on racle jusqu’au dernier morceau ?

Au sortir du four, la croûte craque sous la cuillère, fine comme un millefeuille de pommes de terre croustillantes. En dessous, le bœuf mijoté aux légumes relâche un parfum de thym et de tomate qui fait taire toute la table.

Ce hachis de boeuf aux légumes n’a plus de purée, mais un dessus en écailles ; un gratin familial, plat complet et réconfortant, pensé pour être raclé jusqu’à la dernière miette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base : huile d’olive, bœuf haché, légumes en dés, ail, sel, thym.

✅ Pour la sauce : concentré de tomate, farine, vinaigre de vin rouge, bouillon de bœuf, sauce Worcestershire, poivre.

✅ Pour le dessus : pommes de terre farineuses Bintje, Agria ou Marabel, beurre fondu, sel.

✅ Pour twister : champignons, lentilles cuites, moutarde à l’ancienne, parmesan, comté, paprika, laurier.

Pourquoi votre hachis de bœuf finit souvent avec du jus au fond du plat

Le jus clair vient presque toujours d’une viande arrêtée avant la réduction, de légumes étuvés sous couvercle et de pommes de terre gorgées d’eau. Ici, chaque geste vise un hachis parmentier sans jus au fond du plat, net et structuré.

Le dessus en rondelles de pommes de terre croustillantes qui remplace la purée

On fait revenir les légumes à découvert, puis on ajoute la viande et le thym ; la réduction de la sauce transforme la poêle en viande sans jus libre, goûteuse.

Au lieu d’une purée, on aligne des rondelles de pommes de terre fines, de 1 à 2 mm, coupées à la mandoline ; la cuisson en deux temps (couverte puis découverte) les rend dorées et croustillantes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, 180 °C en chaleur tournante. Faire suer oignon, céleri, carotte, courgette et ail dans l’huile, avec le sel et le thym, puis ajouter le bœuf haché. Technique : Incorporer concentré de tomate et farine, puis mouiller avec vinaigre, bouillon de bœuf, sauce Worcestershire et poivre ; laisser réduire à découvert une dizaine de minutes, jusqu’à sauce épaisse qui enrobe bien. Cuisson : Verser ce hachis de boeuf aux légumes dans un plat à gratin. Pendant qu’il tiédit, éplucher les pommes de terre, couper en rondelles de 1 à 2 mm, bien les éponger. Finition : Les disposer en trois couches serrées, en les beurrant et salant légèrement. Couvrir, cuire 20 min, découvrir encore 30 min, puis laisser ce hachis de boeuf gratiné reposer 10 minutes avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Viande réduite, rondelles fines et beurre en surface limitent l’eau ; four chaud concentre saveurs et croustillant. ✨ Le twist gourmand : Glisser un peu de moutarde à l’ancienne et finir au parmesan râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner garniture liquide ou rondelles épaisses non beurrées ruinerait tout.

Les secrets pour un hachis qu’on racle jusqu’à la dernière cuillère

Monté à l’avance, le plat supporte frigo ou congélation. Les restes se réchauffent couverts, 35 à 40 min à 200 °C, sans ramollir les pommes de terre croustillantes ; on sert avec salade verte.