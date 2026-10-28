Dimanche : ce gâteau allemand aux framboises façon cheesecake-crumble préparé la veille cache un secret

Chaque dimanche, ce gâteau allemand aux framboises, mi-cheesecake mi-crumble, met tout le monde d’accord à la maison. Entre base sablée qui croque et cœur crémeux qui se tient, un détail change tout à la cuisson.

Quand ce gâteau sort du four, la maison sent le beurre, la vanille et la framboise chaude. La surface est dorée, le crumble croustille, mais sous la cuillère on sent déjà le cœur encore souple, presque tremblant. Entre la base sablée épaisse et la couche de fromage frais, on devine un dessert riche, rassurant, qui appelle les grandes tablées.

Ce gâteau allemand aux framboises, à mi-chemin entre cheesecake et tarte crumble, a un secret : il se prépare tranquillement la veille, puis patiente au frais pour gagner en tenue et en fondant. Le jour du repas, on n’a plus qu’à couper de grandes tranches bien nettes. Tout se joue dans la cuisson douce, la Maïzena et la gestion du temps ; c’est là que la magie opère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base sablée + crumble : 300 g de farine, 100 g de sucre, 150 g de beurre froid, 1 œuf, 5 g de levure chimique, 1 pincée de sel, 15 à 20 g de farine en plus

✅ Crème au fromage frais : 500 g de fromage frais nature, 400 ml de crème liquide entière, 120 g de sucre, 3 œufs, 30 g de Maïzena, 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ Fruits : 250 à 300 g de framboises (fraîches ou surgelées) mélangées à 1 c. à soupe de Maïzena

✅ Pour servir (facultatif) : crème fouettée peu sucrée, framboises fraîches, voile de sucre glace

Pourquoi ce gâteau allemand aux framboises est devenu mon dessert du dimanche

On y retrouve tout ce que la famille aime : une base sablée épaisse, qui se tient bien à la découpe, une garniture au fromage frais dense mais fondante, et la touche acidulée des framboises sous un crumble doré. Chaque bouchée alterne croquant, moelleux et crémeux ; personne ne laisse son assiette repartir avec une miette.

Autre atout de ce dessert familial : on le fait la veille. Le four travaille, puis le réfrigérateur prend le relais. Le jour J, aucune urgence, juste le plaisir de sortir un grand moule déjà prêt, de couper des tranches impeccables et de profiter de la table sans rester en cuisine. D’ailleurs, plus il repose, plus la texture se perfectionne.

Étape 4 : cuisson lente et nuit de repos, le vrai secret des parts nettes

On enfourne le gâteau à 175 °C, en chaleur statique, pour environ 70 minutes. Les bords doivent être pris et légèrement dorés, surtout au niveau du crumble, tandis que le centre reste encore un peu tremblant quand on secoue doucement le moule. Si tout est figé, la cuisson est allée trop loin et la crème perdra son côté soyeux.

Ensuite, patience. On laisse revenir à température ambiante, sans couvrir, pour éviter la condensation qui ramollirait le dessus. Puis on filme et on met au frais toute une nuit. Ce repos au frais permet aux œufs, au fromage frais et à la Maïzena de se stabiliser : le cœur devient ferme juste ce qu’il faut, et les tranches se coupent au couteau fin passé sous l’eau chaude, parfaitement nettes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre, levure et sel, sabler avec le beurre froid, lier avec l’œuf sans trop travailler. Prélever une petite poignée de pâte, la mélanger aux 15 à 20 g de farine pour le crumble. Chemiser un moule à cake de 30 cm, presser le reste de pâte au fond et sur les côtés, placer au frais. Technique : Enrober les framboises de Maïzena. Assouplir le fromage frais, ajouter le sucre, puis les œufs un à un. Verser la crème et la vanille, incorporer les 30 g de Maïzena en mélangeant doucement pour ne pas incorporer trop d’air ; l’appareil doit rester lisse et crémeux. Cuisson : Verser la crème sur la base sablée, répartir les framboises sur le dessus, puis émietter le crumble réservé. Cuire à 175 °C, chaleur statique, environ 70 minutes, jusqu’à ce que les bords soient pris et le centre encore légèrement tremblotant. Finition : Laisser refroidir complètement à température ambiante sans couvrir, puis filmer et mettre au réfrigérateur pour une nuit. Le lendemain, soulever le gâteau grâce au papier cuisson, découper avec un couteau fin passé sous l’eau chaude, servir bien frais avec crème fouettée et quelques framboises.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min + 70 min + 1 nuit 🔍 Le secret de l’expert La Maïzena joue sur deux tableaux : dans la crème, elle stabilise l’eau et soutient les protéines des œufs et du fromage frais pour une texture dense mais fondante ; sur les framboises, elle absorbe le jus pour protéger la base. La cuisson douce, puis le refroidissement complet au froid, finissent de gélifier l’ensemble sans le dessécher. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le zeste fin d’un citron non traité dans la crème au fromage frais et 30 g de poudre d’amandes dans le crumble, avec quelques amandes effilées sur le dessus pour un parfum encore plus généreux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce que le centre soit totalement figé ou mettre le gâteau encore chaud au réfrigérateur. On obtient alors une crème sèche, fissurée, un crumble ramolli et, avec un fromage frais allégé, une garniture qui ne se tient pas.

Conservation, organisation et service du dimanche

On garde ce gâteau allemand aux framboises bien couvert au réfrigérateur, dans son moule ou sur son plat, pendant deux à trois jours. La garniture reste fraîche et crémeuse ; seul le crumble perd un peu de son croquant avec le temps. Mieux vaut éviter de le laisser longtemps à température ambiante, car il contient fromage frais, crème et œufs.

Pour un dimanche serein, on le prépare la veille au soir : cuisson, refroidissement, nuit au frais, puis service directement en sortie de réfrigérateur, après 10 minutes sur le plan de travail pour réveiller les arômes. On peut varier les plaisirs avec des myrtilles, des mûres, un mélange de fruits rouges, voire des poires avec une pointe de cannelle dans le crumble ; le principe reste le même et le succès aussi.