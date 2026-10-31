Un dimanche gris, ce gâteau renversé aux pommes caramélisées a fait rappliquer tout le monde… si vous évitez ce geste
Un dimanche d’automne, j’ai sorti du four un gâteau renversé aux pommes caramélisées dont le parfum a envahi l’appartement. Quels petits gestes changent tout, du caramel au démoulage ?
Un dimanche gris, on retourne ce gâteau aux pommes caramélisées encore chaud : son parfum fait rappliquer tout le monde dans la cuisine
Le four tourne, dehors le ciel est bas, et l’odeur qui s’échappe de la cuisine change tout. Beurre qui grésille, sucre qui brunit doucement, pommes fondantes… Quand on retourne le gâteau encore chaud, le caramel blond se met à couler et la vapeur sucrée envahit la maison.
Ce gâteau renversé aux pommes caramélisées reste simple, mais chaque détail compte : des fruits bien choisis, un caramel maîtrisé, une pâte moelleuse qui boit les sucs. En quelques gestes précis, on obtient le dessert qui fait revenir tout le monde vers le plat encore fumant… Alors, comment s’y prendre pour un résultat sans stress ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 5 pommes à chair ferme + 40 g de beurre demi-sel + 80 g de sucre pour le caramel
- ✅ 150 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel ou fleur de sel
- ✅ 2 œufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, épices (cannelle, quatre-épices ou cardamome)
- ✅ 80 g de beurre fondu, 10 cl de lait (ou 5 cl de lait + 1 yaourt grec au lait entier), 50 g de poudre d’amande en option
Le gâteau renversé qui change l’ambiance d’un dimanche gris
Tout commence par une couche généreuse de quartiers de pommes revenus au beurre demi-sel, juste attendris, puis enrobés de sucre jusqu’à obtenir un caramel blond couleur miel. Au fond du moule, cette base formera, après retournement, une surface brillante et fondante.
Côté pâte, on reste très simple : œufs fouettés avec le sucre et le sucre vanillé, beurre fondu, lait et farine avec levure chimique. Pour un moelleux plus aérien, on peut remplacer une partie du lait par du yaourt grec au lait entier et finir par des blancs montés en neige, incorporés délicatement.
Étape 3 : cuisson et retournement sans panique
Le moule, de préférence sans charnière, est bien beurré, les pommes caramélisées réparties au fond, puis recouvertes de pâte sans les déplacer. À 180 °C, on compte 35 à 40 minutes, jusqu’à ce qu’une lame plantée au centre ressorte sèche.
Le moment clé arrive à la sortie du four : repos 5 minutes maximum, pas plus. On pose un plat sur le moule, on retourne d’un geste franc, et le gâteau glisse en libérant son caramel ambré. Si un quartier reste accroché, on le replace aussitôt avec un peu de jus.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher 5 pommes, les couper en quartiers et, si l’on veut, les faire macérer 30 minutes avec sucre vanillé et calvados, rhum ou sirop.
- Technique : Les faire revenir 5 à 8 minutes dans 40 g de beurre demi-sel, ajouter 80 g de sucre, laisser caraméliser blond, puis verser pommes et caramel au fond du moule beurré.
- Cuisson : Fouetter œufs, 100 g de sucre et sucre vanillé, ajouter 80 g de beurre fondu, lait ou lait + yaourt, puis farine, levure et sel (et poudre d’amande). Verser sur les pommes et cuire 35 à 40 minutes à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 5 minutes, retourner encore très chaud sur un plat, replacer les éventuels morceaux restés au moule et servir tiède.
Étape 4 : service, accompagnements et réchauffage
Ce gâteau renversé aux pommes caramélisées se savoure tiède, nappé de son jus, avec une cuillerée de crème fraîche épaisse, une boule de glace vanille ou un peu de yaourt grec pour équilibrer la richesse du caramel.
On peut le parsemer, avant cuisson, de noix, noisettes ou amandes effilées pour un léger croquant. Le lendemain, il se garde sous cloche et retrouve tout son fondant après quelques minutes de réchauffage doux au four, à 150 °C environ.
Sources
En bref
- 🍏 Un dimanche gris, un gâteau renversé aux pommes caramélisées cuit à 180 °C vient réchauffer la cuisine et rassembler toute la famille.
- 🔥 Pommes attendries au beurre demi-sel, caramel blond couleur miel et pâte moelleuse forment une base fondante avant le fameux retournement à chaud.
- 😋 Entre variante au yaourt grec, blancs montés en neige et plan anti-ratage du caramel, chaque détail promet un gâteau renversé aux pommes caramélisées inoubliable.
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