Un dimanche gris, ce gâteau renversé aux pommes caramélisées a fait rappliquer tout le monde… si vous évitez ce geste

Un dimanche d’automne, j’ai sorti du four un gâteau renversé aux pommes caramélisées dont le parfum a envahi l’appartement. Quels petits gestes changent tout, du caramel au démoulage ?

Un dimanche gris, on retourne ce gâteau aux pommes caramélisées encore chaud : son parfum fait rappliquer tout le monde dans la cuisine

Le four tourne, dehors le ciel est bas, et l’odeur qui s’échappe de la cuisine change tout. Beurre qui grésille, sucre qui brunit doucement, pommes fondantes… Quand on retourne le gâteau encore chaud, le caramel blond se met à couler et la vapeur sucrée envahit la maison.

Ce gâteau renversé aux pommes caramélisées reste simple, mais chaque détail compte : des fruits bien choisis, un caramel maîtrisé, une pâte moelleuse qui boit les sucs. En quelques gestes précis, on obtient le dessert qui fait revenir tout le monde vers le plat encore fumant… Alors, comment s’y prendre pour un résultat sans stress ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 pommes à chair ferme + 40 g de beurre demi-sel + 80 g de sucre pour le caramel

✅ 150 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel ou fleur de sel

✅ 2 œufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, épices (cannelle, quatre-épices ou cardamome)

✅ 80 g de beurre fondu, 10 cl de lait (ou 5 cl de lait + 1 yaourt grec au lait entier), 50 g de poudre d’amande en option

Le gâteau renversé qui change l’ambiance d’un dimanche gris

Tout commence par une couche généreuse de quartiers de pommes revenus au beurre demi-sel, juste attendris, puis enrobés de sucre jusqu’à obtenir un caramel blond couleur miel. Au fond du moule, cette base formera, après retournement, une surface brillante et fondante.

Côté pâte, on reste très simple : œufs fouettés avec le sucre et le sucre vanillé, beurre fondu, lait et farine avec levure chimique. Pour un moelleux plus aérien, on peut remplacer une partie du lait par du yaourt grec au lait entier et finir par des blancs montés en neige, incorporés délicatement.

Étape 3 : cuisson et retournement sans panique

Le moule, de préférence sans charnière, est bien beurré, les pommes caramélisées réparties au fond, puis recouvertes de pâte sans les déplacer. À 180 °C, on compte 35 à 40 minutes, jusqu’à ce qu’une lame plantée au centre ressorte sèche.

Le moment clé arrive à la sortie du four : repos 5 minutes maximum, pas plus. On pose un plat sur le moule, on retourne d’un geste franc, et le gâteau glisse en libérant son caramel ambré. Si un quartier reste accroché, on le replace aussitôt avec un peu de jus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher 5 pommes, les couper en quartiers et, si l’on veut, les faire macérer 30 minutes avec sucre vanillé et calvados, rhum ou sirop. Technique : Les faire revenir 5 à 8 minutes dans 40 g de beurre demi-sel, ajouter 80 g de sucre, laisser caraméliser blond, puis verser pommes et caramel au fond du moule beurré. Cuisson : Fouetter œufs, 100 g de sucre et sucre vanillé, ajouter 80 g de beurre fondu, lait ou lait + yaourt, puis farine, levure et sel (et poudre d’amande). Verser sur les pommes et cuire 35 à 40 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 5 minutes, retourner encore très chaud sur un plat, replacer les éventuels morceaux restés au moule et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 1 h 🔍 Le secret de l’expert La pré-cuisson des pommes au beurre demi-sel concentre les arômes, le sucre devient un caramel blond qui tapisse le moule, et la pâte, parfois enrichie de yaourt grec, absorbe ces sucs sans se détremper. ✨ Le twist gourmand : Faire macérer les pommes 30 minutes avec sucre vanillé et alcool ou sirop, puis remplacer 50 g de farine par de la poudre d’amande pour une mie dense, parfumée et très moelleuse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pousser le caramel jusqu’au brun très foncé ou attendre que le gâteau soit presque froid avant de le retourner ; on obtient un dessus amer, durci et impossible à démouler proprement.

Étape 4 : service, accompagnements et réchauffage

Ce gâteau renversé aux pommes caramélisées se savoure tiède, nappé de son jus, avec une cuillerée de crème fraîche épaisse, une boule de glace vanille ou un peu de yaourt grec pour équilibrer la richesse du caramel.

On peut le parsemer, avant cuisson, de noix, noisettes ou amandes effilées pour un léger croquant. Le lendemain, il se garde sous cloche et retrouve tout son fondant après quelques minutes de réchauffage doux au four, à 150 °C environ.

Sources Top Santé

«Oubliez le yaourt nature pour un gateau encore plus moelleux et aerien il faut miser sur cet autre yaourt»