Ne jetez plus ce fruit trop mûr : écrasé dans la pâte au yaourt grec, ces pancakes rendent les enfants accros

Dans ma petite cuisine d'été, des pêches trop mûres ont fini dans une pâte au yaourt grec. Résultat, des pancakes moelleux qu'enfants et parents réclament chaque matin.

Des pêches trop molles traînent dans le fruitier, chair qui colle aux doigts. En les coupant, l’odeur sucrée emplit la cuisine ; on sent qu’il serait dommage de les laisser filer.

Glissées dans une pâte au yaourt grec, ces pêches trop mûres se transforment en pancakes moelleux, truffés de morceaux fondants. Résultat, les enfants en réclament au petit-déjeuner et repartent avec des pièces froides pour le goûter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 95 g de farine de blé, 1 c. à café de levure, 1 pointe de bicarbonate, 20 g de sucre, sel

✅ 1 œuf (M) et 80 g de yaourt grec épais, de préférence entier

✅ 40 g d’eau et 1 c. à soupe d’huile neutre ou d’olive douce

✅ 1 grosse pêche très mûre (½ écrasée grossièrement, ½ en dés de 1 cm)

Pourquoi les pêches trop mûres font les meilleurs pancakes (et évitent le gâchis)

Plus une pêche est avancée, plus elle est sucrée et parfumée. Sa chair confite se mélange au yaourt grec, sucre naturellement la pâte et évite de charger en sucre ajouté.

Ces pêches tachées sont vendues moins cher au kilo. Au lieu de filer en compote, elles offrent des pancakes aux pêches trop mûres moelleux, avec des poches de fruit qui éclatent à chaque bouchée.

Pas à pas : la méthode express (15 minutes) pour des pancakes aux pêches qui gonflent sans sécher

La base est simple : poudres d’un côté, œuf, eau, huile et yaourt. On verse le liquide sur le sec, on mélange à la spatule jusqu’à ce que la farine disparaisse ; la pâte reste grumeleuse, c’est voulu.

On incorpore alors la demi-pêche écrasée, puis les dés, sans insister. À la cuisson, feu moyen et couvercle transforment chaque petite louche de pâte en disque gonflé, tendre au cœur, à la surface dorée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger rapidement les ingrédients secs, puis verser le mélange œuf–eau–huile–yaourt au centre. Technique : Remuer juste pour hydrater la farine, ajouter la demi-pêche écrasée puis les dés délicatement. Cuisson : Chauffer une poêle huilée, déposer une petite louche de pâte, couvrir et cuire 2 min 30 par face. Finition : Empiler les pancakes sur une assiette, servir aussitôt ou laisser tiédir sur grille pour les emporter.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt grec, acide et riche en protéines, réagit avec le bicarbonate et gonfle la pâte. En mélangeant peu, on limite le gluten ; la mie reste souple et humide, même quand les pancakes ont refroidi. ✨ Le twist gourmand : Sauter des dés de pêche dans beurre et miel, puis verser la pâte par-dessus pour un effet tatin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais battre la pâte pour la lisser ; on obtiendrait des pancakes lourds, serrés, loin du résultat moelleux.

Batch cooking du petit-déj : comment garder ces pancakes moelleux 2 jours (et les emporter)

Une fois cuits, on laisse les pancakes refroidir sur une grille, sans les empiler. Puis on les glisse au frais, dans une boîte hermétique ; ils restent tendres deux jours.