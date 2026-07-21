Fromage au congélateur : cette erreur que tout le monde fait ruine vos restes, voici comment l’éviter
Après un plateau ou une raclette, beaucoup hésitent entre jeter les restes de fromage ou les sacrifier au congélateur. Et si un simple geste permettait de les garder intacts pour vos prochains gratins ?
Peut-on vraiment congeler du fromage ? Oui… à condition de faire ce geste que presque personne ne connaît
Quand on ouvre le frigo après une raclette ou un plateau un peu trop généreux, une odeur de lait chaud et de croûte bien affinée vient immédiatement titiller le nez. Les restes de Comté, raclette ou Brie s’entassent, la pâte encore souple, parfois déjà un peu suintante. On hésite : tout finir, tout jeter… ou passer par le congélateur.
Congeler du fromage paraît évident. Pourtant, beaucoup ressortent avec une texture granuleuse, de l’eau en surface et ce fameux « goût de congélateur » qui gâche tout. La bonne nouvelle, c’est que le problème ne vient pas du froid lui-même, mais de la préparation. Un geste simple, que presque personne ne fait, change radicalement le résultat.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de Comté à pâte pressée
- ✅ 300 g d’Emmental français à râper
- ✅ 200 g de fromage à raclette en tranches
- ✅ Sacs congélation épais, boîtes hermétiques, étiquettes
Pourquoi votre fromage ressort granuleux au congélateur
Dans un fromage, eau, gras et protéines forment une pâte fragile. Au congélateur, l’eau gèle en cristaux ; plus le morceau est gros, plus ils deviennent larges et cassent ce réseau. À la décongélation, l’humidité perle, la texture se délite. Exposé à l’air, le fromage s’oxyde aussi et prend ce fameux goût de frigo.
Le geste que presque personne ne fait avant de congeler du fromage
Le geste qui change tout consiste à ne jamais congeler un gros bloc entier. On râpe ou on tranche le fromage, puis on fait des portions plates de 50 à 150 g, pas plus de 1 à 2 cm d’épaisseur. Chaque portion est emballée au plus près, dans un sac de congélation bien plaqué, air chassé, puis placée aussitôt au fond du congélateur à -18 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Regrouper les fromages et le matériel.
- Technique : Couper, râper, faire des petites portions.
- Cuisson : Emballer hermétiquement, chasser l’air, congeler.
- Finition : Décongeler au réfrigérateur puis utiliser fondu.
Bien conserver, décongeler et utiliser un fromage passé au congélateur
Les pâtes pressées (Comté, Emmental, tomme, raclette) supportent très bien cette congélation organisée ; on peut les garder 2 à 3 mois, jusqu’à 6 mois pour un Parmesan bien sec. Les pâtes molles ou persillées, elles, seront réservées à la cuisine et stockées 1 à 2 mois. On laisse toujours décongeler au réfrigérateur, dans l’emballage, avant de les glisser dans gratins, croques ou quiches. On évite les fromages très frais, dont tout l’intérêt tient à une texture ultra fondante.
En bref
- 🧊 Restes de raclette, Comté ou Brie remplissent le frigo et l'on se demande s'il est vraiment raisonnable de congeler du fromage.
- 🧀 Une erreur de préparation avant le congélateur suffit à rendre la pâte granuleuse, alors qu'un geste clé permet de limiter ce phénomène.
- ♻️ Types de fromages, durée de conservation et méthode de décongélation sont passés au crible pour transformer vos restes en réserves prêtes à cuisiner.
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