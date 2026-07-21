Fromage au congélateur : cette erreur que tout le monde fait ruine vos restes, voici comment l’éviter

Après un plateau ou une raclette, beaucoup hésitent entre jeter les restes de fromage ou les sacrifier au congélateur. Et si un simple geste permettait de les garder intacts pour vos prochains gratins ?

Peut-on vraiment congeler du fromage ? Oui… à condition de faire ce geste que presque personne ne connaît

Quand on ouvre le frigo après une raclette ou un plateau un peu trop généreux, une odeur de lait chaud et de croûte bien affinée vient immédiatement titiller le nez. Les restes de Comté, raclette ou Brie s’entassent, la pâte encore souple, parfois déjà un peu suintante. On hésite : tout finir, tout jeter… ou passer par le congélateur.

Congeler du fromage paraît évident. Pourtant, beaucoup ressortent avec une texture granuleuse, de l’eau en surface et ce fameux « goût de congélateur » qui gâche tout. La bonne nouvelle, c’est que le problème ne vient pas du froid lui-même, mais de la préparation. Un geste simple, que presque personne ne fait, change radicalement le résultat.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de Comté à pâte pressée

✅ 300 g d’Emmental français à râper

✅ 200 g de fromage à raclette en tranches

✅ Sacs congélation épais, boîtes hermétiques, étiquettes

Pourquoi votre fromage ressort granuleux au congélateur

Dans un fromage, eau, gras et protéines forment une pâte fragile. Au congélateur, l’eau gèle en cristaux ; plus le morceau est gros, plus ils deviennent larges et cassent ce réseau. À la décongélation, l’humidité perle, la texture se délite. Exposé à l’air, le fromage s’oxyde aussi et prend ce fameux goût de frigo.

Le geste que presque personne ne fait avant de congeler du fromage

Le geste qui change tout consiste à ne jamais congeler un gros bloc entier. On râpe ou on tranche le fromage, puis on fait des portions plates de 50 à 150 g, pas plus de 1 à 2 cm d’épaisseur. Chaque portion est emballée au plus près, dans un sac de congélation bien plaqué, air chassé, puis placée aussitôt au fond du congélateur à -18 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Regrouper les fromages et le matériel. Technique : Couper, râper, faire des petites portions. Cuisson : Emballer hermétiquement, chasser l’air, congeler. Finition : Décongeler au réfrigérateur puis utiliser fondu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert En petites portions, le fromage gèle vite, forme moins de gros cristaux et garde une texture beaucoup plus agréable. ✨ Le twist gourmand : Râper ensemble tous les restes de plateau, les congeler en sachets de 100 g pour des gratins express anti-gaspi. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Congeler un gros morceau entier dans son papier, plein d’air, puis le laisser décongeler à température ambiante sur le plan de travail.

Bien conserver, décongeler et utiliser un fromage passé au congélateur

Les pâtes pressées (Comté, Emmental, tomme, raclette) supportent très bien cette congélation organisée ; on peut les garder 2 à 3 mois, jusqu’à 6 mois pour un Parmesan bien sec. Les pâtes molles ou persillées, elles, seront réservées à la cuisine et stockées 1 à 2 mois. On laisse toujours décongeler au réfrigérateur, dans l’emballage, avant de les glisser dans gratins, croques ou quiches. On évite les fromages très frais, dont tout l’intérêt tient à une texture ultra fondante.