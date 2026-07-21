Pad thaï au poulet : cette version maison à 3 € remplace mes livraisons et me fait gagner 15 € à chaque fois

Livrer un pad thaï au poulet coûtait cher et arrivait parfois tiède, mais le rituel restait addictif. Jusqu’au jour où la version maison a totalement changé la donne.

Le plat qu’on commandait toujours en livraison : depuis qu’on fait son pad thaï au poulet maison, on économise 15 euros

Odeur de citron vert, note grillée des cacahuètes, vapeur qui s’échappe du carton… Pendant longtemps, le plaisir du pad thaï au poulet, c’était l’appel au livreur. On ouvrait la boîte et les nouilles, luisantes, mêlées de poulet tendre et de pousses de soja croquantes, faisaient oublier l’attente.

Jusqu’au jour où on a fait le calcul : plus de 14 € le plat, frais de livraison inclus, pour une portion parfois tiède. En apprenant à préparer un pad thaï maison avec des produits de supermarché, on retrouve le même parfum de wok pour environ 3 € par personne… et on gagne facilement 15 € à chaque soirée nouilles sautées.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 240 g de nouilles de riz plates (type pad thaï) + 300 g de blanc de poulet

✅ 200 g de pousses de soja, 60 g de cacahuètes grillées, 2 œufs

✅ 2 c. à soupe de sauce soja, 2 c. à soupe de pâte de tamarin, 1 c. à soupe de sucre roux

✅ 1 c. à soupe de nuoc-mâm, 1 citron vert, ail, échalote, oignons nouveaux, piment, coriandre, sel, poivre

Pourquoi ce pad thaï maison a remplacé ma livraison (et me fait gagner 15 €)

Ce qui fait craquer, c’est toujours le même trio : nouilles de riz souples, poulet moelleux, croquant de cacahuètes et pousses de soja. À la maison, on garde exactement cela, mais sans barquette ni surcuisson. La sauce tamarin–soja–citron vert enrobe tout d’un brillant légèrement caramélisé ; le parfum envahit la cuisine en quelques minutes.

Côté organisation, on met l’eau tiède à tremper les nouilles, on coupe le poulet, on mélange la sauce dans un bol et, le temps qu’un livreur trouve une place pour se garer, le dîner pour 3 ou 4 est prêt. Les ingrédients viennent tous du rayon “produits du monde” et du frais ; une seule bouteille de pâte de tamarin sert à plusieurs woks.

Au final, on tourne autour de 8 à 10 € d’ingrédients pour 3 à 4 assiettes bien garnies, soit environ 3 € par personne. Face aux 12 à 17 € d’un plat livré, le budget penche clairement pour la version maison.

La méthode minute : mon pad thaï au poulet prêt en moins de 30 minutes

La clé, c’est la cuisson minute au wok ou à la grande poêle. Les nouilles ne voient jamais l’ébullition : elles trempent dans l’eau tiède jusqu’à devenir souples mais fermes, puis finissent leur cuisson dans la sauce. Résultat : elles restent élastiques, pas collantes.

Dans le wok bien chaud, on enchaîne ail, échalote, lamelles de poulet, puis œufs brouillés directement dans la poêle. On ajoute nouilles égouttées et sauce, on mélange à feu vif pour les laquer, et on termine par les pousses de soja, les oignons nouveaux et les cacahuètes concassées. Service immédiat, comme dans une échoppe de rue.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire tremper les nouilles dans l’eau tiède, puis mélanger tamarin, sauce soja, sucre, jus de citron vert et nuoc-mâm. Technique : Émincer finement poulet, ail, échalote, oignons nouveaux ; concasser les cacahuètes, rincer les pousses de soja, battre les œufs. Cuisson : Chauffer l’huile dans un wok, saisir ail et échalote, ajouter le poulet, puis brouiller les œufs sur le côté. Finition : Incorporer nouilles et sauce, enrober à feu vif, ajouter pousses de soja, oignons nouveaux et cacahuètes, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≈ 3 € 🔍 Le secret de l’expert Un peu de sucre roux caramélise dans le wok et nappe les nouilles d’un film brillant qui retient les sucs. L’acidité du tamarin et du citron vert rééquilibre le gras et le sucré, tandis que le trempage à l’eau tiède garde les nouilles fermes, finissant juste leur cuisson dans la sauce. ✨ Le twist gourmand : Servir sur la table un petit bol de mélange cacahuètes concassées, sucre et piment ; chacun saupoudre son assiette comme dans les stands de rue thaïlandais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les nouilles comme des pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante, puis les laisser mijoter longtemps dans la sauce : elles se gorgent d’eau, se cassent et deviennent pâteuses.

Variantes, organisation et batch cooking

Une fois la base maîtrisée, on peut remplacer le poulet par du tofu ferme doré ou des crevettes, sans changer la sauce sucré-salé-acidulée. Le piment se dose à part, en flocons sur la table, pour contenter aussi les palais plus sages.

Pour gagner encore du temps les soirs de semaine, on prépare d’avance un bocal de sauce pad thaï (tamarin, soja, sucre, nuoc-mâm) qui se garde plusieurs jours au frais, et un pot de cacahuètes concassées. Il ne reste plus, le moment venu, qu’à tremper les nouilles, saisir au wok et réchauffer rapidement les restes à feu vif pour garder le côté sauté, jamais mou.