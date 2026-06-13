Ce gâteau renversé aux fruits d'été a remplacé tous nos autres goûters : si vous l'essayez, vous ferez pareil
Depuis l'été, ce gâteau renversé pêche abricot s'invite à chaque goûter dans une cuisine familiale. Fruits caramélisés, pâte moelleuse et démoulage net ont tout changé.
En fin d’après-midi, quand la maison se calme et que le four se réveille, une odeur de sucre blond et de beurre fondu s’échappe de la cuisine. On entend à peine le frémissement des fruits qui mijotent au fond du moule, pendant que la vapeur sucrée envahit le couloir. Pêches et abricots se teintent d’ambre, leur jus se mêle au caramel naissant, promesse d’une bouchée juteuse et tendre.
Depuis cet été, à l’heure du goûter, on ressort toujours le même moule à manqué de 24 cm. Moins technique qu’une tarte, plus gourmand qu’un simple cake, ce gâteau renversé pêche abricot a pris ses quartiers dans la routine familiale. Une pâte moelleuse, des fruits bien rangés qui se caramélisent tout seuls, un démoulage à tiède qui fait son effet… et le plat se vide en quelques minutes. Prêt à adopter, lui aussi, ce rituel de goûter ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 pêches jaunes mûres mais fermes + 3 abricots juteux
- ✅ 120 g de sucre blond (40 g pour le moule, 80 g pour la pâte) + 1 sachet de sucre vanillé
- ✅ 100 g de beurre doux fondu (tiédi) + 2 gros œufs, 1 pincée de sel
- ✅ 150 g de farine, 1/2 sachet de levure chimique, 80 ml de lait entier
Pourquoi ce gâteau renversé pêche-abricot est devenu le rituel du goûter
On parle ici d’un gâteau renversé aux fruits d’été pensé pour 6 à 8 parts, dans un moule à manqué de 24 cm. Les pêches jaunes apportent le fondant, les abricots la pointe acidulée qui équilibre le sucre ; ensemble, ils forment un gâteau renversé pêches abricots moelleux qui tient bien à la coupe sans sécher.
Le sucre au fond du moule se transforme en sirop doré, les fruits se lovent dedans, la pâte riche en beurre et en lait s’en imprègne. Résultat : un gâteau renversé pêche abricot facile, parfait comme gâteau renversé pour le goûter, qui se prépare en une quinzaine de minutes, sans matériel compliqué.
Les 4 gestes clés pour un gâteau renversé pêche abricot moelleux
Pour un résultat régulier, on garde en tête quatre réflexes : préparer soigneusement le moule et les fruits, monter une pâte souple sans la surtravailler, cuire à 180 °C chaleur statique en surveillant la couleur, puis démouler à tiède pour un dessus brillant et intact.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer généreusement un moule à manqué de 24 cm, saupoudrer le fond avec 40 g de sucre, disposer les quartiers de pêches et d’abricots, côté bombé contre le moule.
- Technique : Fouetter beurre fondu tiédi, 80 g de sucre blond et sucre vanillé ; ajouter les œufs, le sel, puis farine et levure, avant de détendre avec le lait pour une pâte lisse.
- Cuisson : Verser la pâte sur les fruits sans les déplacer, enfourner à 180 °C chaleur statique, 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré et qu’une lame ressorte sèche.
- Finition : Laisser reposer 10 minutes, puis renverser d’un geste franc sur un plat ; décoller délicatement, ajouter menthe, pralin ou amandes effilées grillées si envie.
Variantes, saisons et idées d’accompagnement pour ce gâteau renversé pêche abricot
Servi tiède, ce gâteau renversé pêche abricot s’accorde parfaitement avec une boule de glace vanille, un nuage de crème fouettée ou un simple yaourt brassé. Froid, après quelques heures au réfrigérateur, il gagne en tenue et en contraste entre fruits fondants et mie tendre.
On peut adapter la base en version automne-hiver, avec pommes acidulées, poires fondantes ou prunes, en ajoutant cannelle, gingembre ou fleur d’oranger. Avec des fruits au sirop, on pense à bien les égoutter et à les sécher légèrement pour maîtriser le jus.
Côté conservation, on garde le gâteau sous cloche ou filmé, à température ambiante ou au frais, deux à trois jours ; il reste agréablement moelleux. Réchauffé quelques secondes, il retrouve ses parfums de gâteau renversé pour le goûter et fait un petit-déjeuner qui rappelle l’été, même en plein hiver.
En bref
- 🍑 Préparé en 1 heure, ce gâteau renversé pêche abricot pour 6 à 8 parts est pensé pour le goûter dans un moule 24 cm.
- 🥄 La recette détaille les gestes clés pour une pâte moelleuse, des fruits bien caramélisés et une cuisson à 180 °C sans dessécher le gâteau.
- 🔥 Astuces de chef, variantes de saisons et idées d’accompagnement transforment ce gâteau renversé pour le goûter en dessert fétiche, à réinterpréter toute l’année.
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