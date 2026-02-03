Poêle antiadhésive : ces signes inquiétants que vous ignorez montrent qu'elle n'est plus sans danger

Rayures, cloques, odeurs bizarres : votre poêle antiadhésive n’est peut‑être plus aussi inoffensive que vous le pensez. Entre PFAS et loi 2024, quels signes surveiller avant de la garder au feu ?

Dans bien des cuisines, la même poêle antiadhésive sert matin, midi et soir sans que l’on s’en préoccupe. Elle fait cuire les œufs sans gras, réchauffe les restes, dépanne pour un dîner improvisé. À force, on oublie qu’elle vieillit, elle aussi.

Cette confiance est bousculée par les révélations autour des PFAS, ces « polluants éternels » utilisés dans les revêtements antiadhésifs, et par une loi française de 2024 qui vise certains de ces composés. Les tests du magazine 60 Millions de consommateurs ont aussi retrouvé des traces de substances à risque dans plusieurs poêles pourtant réglementaires. Encore faut-il savoir reconnaître les signaux d’alerte.

Poêle antiadhésive : pourquoi le revêtement peut devenir risqué

« J’ai plusieurs modèles de poêles antiadhésives, de marque T-fal essentiellement. Cependant, je me questionne vraiment beaucoup sur leur nocivité. Surtout sur le passage des molécules chimiques dans la nourriture lorsqu’elle est chauffée, et plus particulièrement lorsqu’il y a de petites égratignures. À quel moment faut-il changer ses poêles antiadhésives? », écrit Anne Jacquemin, citée par Protégez-Vous. Sa question parle à beaucoup de familles qui utilisent la même poêle depuis des années sans trop y penser.

Les PFAS forment une grande famille de composés présents dans le téflon, ou PTFE, qui donne son côté glissant à la poêle. Certains, comme le PFOA et le PFOS, sont classés perturbateurs endocriniens et associés à des problèmes thyroïdiens ou au développement du fœtus. Même si ces deux molécules sont déjà interdites dans plusieurs pays, leur persistance dans l’environnement nourrit l’inquiétude. Un revêtement en bon état limite le contact avec ces substances, mais un revêtement abîmé change la donne.

Rayures, cloques, odeurs : les signes que votre poêle antiadhésive n’est plus sans danger

Pour savoir si votre poêle antiadhésive doit être remplacée, regardez-la de près et observez ce qui se passe à la cuisson :

revêtement qui s’écaille ou laisse des éclats noirs ou gris ;

rayures profondes jusqu’au métal ;

cloques ou bulles sous le revêtement ;

aliments qui accrochent à feu doux ou odeur étrange quand la poêle chauffe.

Ustensiles en bois ou en silicone, feu moyen et lavage à la main retardent largement ces dégâts.

Les spécialistes prennent ces signaux au sérieux. Le chimiste Sébastien Sauvé a tenté de mesurer le passage des PFAS vers les aliments : « Nous avons fait des tests préliminaires en laboratoire pour tenter de mesurer combien de PFAS étaient libérés dans la nourriture en faisant fondre du beurre et de la margarine dans des poêles antiadhésives de différents types, explique-t-il. Il y a déjà des traces de PFAS dans ces produits, et on n’en mesurait pas vraiment plus après la cuisson, même si on avait égratigné les poêles avec des laines d’acier. »

Quand les dégâts sont là : comment interpréter l’avis des scientifiques

Pour ce chimiste, une petite rayure isolée n’est pas alarmante : « Ça pourrait peut-être arriver avec une poêle très endommagée, mais je ne m’inquiéterais pas pour une petite égratignure » Il résume sa position : « Tant qu’elles sont en bon état, je ne suis pas inquiet, dit-il. Par contre, quand elles seront abîmées, j’éviterai d’en acheter d’autres, pour ne pas contribuer à l’usine qui fabrique les revêtements antiadhésifs et à celle qui les applique au fond de la poêle, car ce sont deux grandes sources de pollution. »