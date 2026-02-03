Rappel Listeria : ces sachets de poulet pour l'apéro vendus partout en France à vérifier d'urgence

Rappel poulet Listeria en France : six grignottes et pilons vendus fin janvier dans presque toutes les grandes enseignes sont visés par une alerte officielle. Dates, lots, magasins concernés et gestes à adopter avant d'ouvrir votre frigo.

Prudence pour l’apéro et les repas rapides : plusieurs préparations de poulet très courantes sont visées par un rappel massif pour Listeria en France. Rappel Conso, le site officiel des alertes produits, signale des pilons et grignottes de poulet potentiellement contaminés, vendus dans la quasi‑totalité des grandes enseignes.

L’alerte est tombée le 2 février 2026 et concerne des produits achetés entre le 24 et le 30 janvier, portant tous le lot 023/023 et une date limite de consommation fixée au 14 février 2026. De nombreux ménages peuvent donc avoir ces sachets encore au réfrigérateur ou au congélateur. Votre poulet fait‑il partie des références rappelées ?

Rappel poulet Listeria : pourquoi ces produits inquiètent les autorités

Cette nouvelle alerte arrive alors que l’affaire des laits infantiles contaminés a déjà mis les consommateurs en alerte en ce début d’année 2026. Dans son avis, Rappel Conso évoque une contamination par la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, une infection alimentaire qui touche surtout les aliments crus ou prêts à être consommés.

Six références de pilons et grignottes de poulet distribuées dans toute la France sont concernées, vendues en grande surface fin janvier 2026 avec une DLC au 14 février 2026. Les autorités demandent aux clients de ne plus les consommer et de les détruire ou de les rapporter en magasin pour remboursement.

Six références de grignottes et pilons de poulet rappelées dans tous les magasins

Tous les produits rappelés portent le numéro de lot 023/023 et une date limite de consommation au 14/02/2026. Ils ont été vendus entre le 24 et le 30 janvier 2026 chez E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, Intermarché et dans le réseau Francap (enseignes G20, Diagonal, Coccinelle). Les identifiants précis figurent sur le site Rappel Conso.

Les références concernées sont :

« Grignottes indiennes », vendues chez Auchan.

« Grignottes de poulet nature » Belle France, dans les magasins Francap (G20, Diagonal, Coccinelle).

« Grignottes extra intense spicy curry » Le Gaulois, chez Leclerc et Carrefour.

« Grignottes extra saveur Japanese Teriyaki » Le Gaulois, chez Leclerc, Carrefour, Auchan et Système U.

« Grignottes de poulet mexicaine » Volaé, vendues chez Intermarché.

« Grignottes de poulet rôties » Volaé, également chez Intermarché.

Quels risques avec la Listeria et que faire si vous avez mangé ce poulet

La bactérie Listeria peut provoquer une fièvre, des maux de tête, des courbatures et parfois des troubles digestifs, avec une incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines après l’ingestion du produit contaminé. « Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir », prévient Rappel Conso, cité par Femme Actuelle. « Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes ».

Les personnes qui détiennent l’un de ces produits doivent ne pas le consommer, le détruire ou le rapporter en point de vente pour obtenir un remboursement. Le retour est possible jusqu’au 2 mars 2026, sauf chez Intermarché où la date limite est fixée au 14 février. Si vous avez déjà mangé ces grignottes et que des symptômes grippaux apparaissent, même plusieurs semaines après, il faut consulter rapidement un médecin en lui signalant la consommation du produit et vérifier les références exactes de votre sachet sur Rappel Conso.