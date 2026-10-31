« Je les emmenais à la déchetterie chaque printemps » : ces tailles de haie font un paillage bien plus riche que les sacs du commerce

Tailler sa haie, c’est souvent remplir la remorque pour la déchetterie, alors que ces branches peuvent protéger durablement le jardin. Comment ce faux déchet devient-il un paillage précieux pour vos massifs, haies et potager ?

Après chaque taille de haie, même rituel : tas de branches, remorque qu’on attelle en soupirant, file à la déchetterie. Pourtant, ces déchets verts ressemblent beaucoup au paillis vendu en sacs en jardinerie.

Selon l’ADEME, 81 kilos de déchets verts par habitant ont été collectés en 2019, alors que ce gisement naît directement au jardin. Avec quelques gestes au moment de la taille, ce tas se transforme en tapis protecteur qui nourrit le sol, limite les arrosages et évite bien des allers-retours.

Pourquoi vos tailles de haie valent de l’or pour le sol

Dans l’esprit de l’économie circulaire, rien ne devrait quitter le jardin sans être réutilisé. Comme le rappelle Le Parisien, « Si ‘rien ne se perd, tout se transforme’ est le principe phare de l’économie circulaire, vous en comprendrez toute la dimension avec vos déchets de taille ».

Broyées puis déposées au sol, branches et feuilles nourrissent bactéries et champignons, qui recyclent les éléments nutritifs et fabriquent de l’humus. En surface, ce paillage limite l’évaporation, garde la fraîcheur en été, freine les mauvaises herbes et amortit l’impact des pluies comme des écarts de température.

Tailles de haie en paillis : la bonne méthode, pas à pas

Nous avons tous déjà laissé un tas de tailles sécher dans un coin, faute de temps ou d’outil. Le bon réflexe consiste au contraire à agir juste après la coupe, quand les rameaux sont encore souples : le broyat est alors plus fin et facile à étaler.

Trier les branchages sains, en écartant végétaux malades et invasifs.

Broyer aussitôt : tondeuse pour les brindilles, broyeur pour les sections épaisses.

Étaler 5 à 8 cm de broyat sur sol désherbé et humide, en laissant un anneau nu autour du collet.

Ce paillis de tailles de haie équivaut à ce que l’on achète en sac, mais sans emballage ni trajet. L’ADEME rappelle que le brûlage des déchets verts est interdit et peut coûter jusqu’à 750 € d’amende, et la loi AGEC de 2020 insiste sur leur valorisation locale : mieux vaut profiter de cette ressource que la voir partir en fumée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget paillis réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le broyat de tailles de haie nourrit le sol et garde l’humidité. 💡 Le petit plus : Toujours broyer juste après la coupe, quand les rameaux sont encore frais. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étaler une couche trop épaisse de broyat frais collée contre le collet.

Où étaler ce paillis… et que faire du surplus ?

Une fois prêt, ce paillis maison fait merveille au pied des haies, arbustes et arbres, mais aussi dans les massifs de vivaces ou sur les sols nus. Au potager, on le réserve aux allées et entre les rangs, en laissant quelques centimètres nus autour des jeunes plants.

La plupart des haies d’ornement fournissent un bon broyat, surtout si les essences sont variées ; on évite simplement les végétaux malades, les espèces envahissantes et le noyer, dont la juglone freine la croissance d’autres plantes. En cas de surplus, le broyat alimente le compost et les grosses branches se transforment en haie sèche pour la faune.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ces déchets de taille valent de l’or : cette astuce évite la déchetterie et les sacs de paillis de jardinerie»