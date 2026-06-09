Pommier ruiné par les vers ? En Italie, ce geste sur le tronc remplace tous les traitements en 5 minutes

En Italie, des jardiniers ont rangé les pulvérisateurs pour protéger leurs pommiers du carpocapse. Leur geste, centré sur une simple bande de carton ondulé, bouscule nos habitudes au verger.

On croit avoir gagné la bataille : le pommier croule sous les fruits, la peau est lisse, les couleurs superbes. Puis, au premier croc, le verdict tombe : un tunnel brun, un ver et la pomme finit au compost. Des années durant, beaucoup ont sorti les pulvérisateurs en espérant sauver la récolte, au prix d’un verger saturé de produits chimiques.

Dans de nombreux vergers italiens, les jardiniers ont rangé ces traitements au placard et misé sur un geste étonnamment simple : une bande de carton autour du tronc qui piège le ver de la pomme à sa descente de l’arbre. En cinq minutes par arbre, ce réflexe venu d’ailleurs peut changer la saison.

Pourquoi vos pommes finissent encore véreuses malgré tous vos soins

Nous avons tous déjà accusé la météo ou une taille ratée, alors que le vrai responsable reste discret : un papillon nocturne, le carpocapse du pommier. Il pond ses œufs sur les jeunes fruits ; les larves percent la chair, se régalent, puis laissent ces galeries brunes, parfois avant même la maturité, d’où les pommes qui tombent trop tôt au sol.

Après ce festin, la chenille quitte la pomme et descend le long du tronc du pommier pour chercher une cachette sombre où se transformer en papillon. C’est précisément sur ce trajet, entre fruits et racines, que les jardiniers italiens ont choisi d’intervenir pour se passer définitivement de traitements chimiques.

La ruse italienne : une ceinture de carton ondulé sur le tronc du pommier

Le principe tient en deux éléments récupérés dans la maison : une bande de carton ondulé brut de 20 à 30 cm de large, et un lien en ficelle ou en raphia. Début juin, la bande s’enroule autour du tronc, à hauteur de genoux, cannelures vers l’intérieur, puis se noue fermement sans blesser l’écorce.

Quand les larves quittent les pommes, elles descendent naturellement vers le sol et trouvent sur leur route cette fausse écorce idéale. Elles se glissent dans les alvéoles du carton, qui imitent à la perfection les fentes du bois, et s’y entassent pour se nymphoser. Fin août, il suffit de retirer la ceinture avec des gants et de la brûler pour briser net leur cycle, sans pulvérisateur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps de pose 5 min/arbre 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La bande de carton ondulé concentre les chenilles sur le trajet entre le fruit et le sol : en imitant les crevasses du tronc, elle les attire, puis leur destruction en fin d’été coupe la génération suivante. 💡 Le petit plus : sur les arbres très infestés, deux ceintures superposées augmentent encore le piégeage, à condition d’utiliser un carton brut non plastifié. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le piège en place tout l’hiver, il deviendrait un refuge idéal pour les carpocapses au lieu de les éliminer.

Les bons réflexes à ajouter pour des pommiers vraiment sereins

Pour renforcer ce traitement naturel, un peu d’hygiène autour du tronc suffit. Ramasser régulièrement pommes tombées, fruits momifiés et feuilles mortes limite d’autres refuges pour les larves.

Pour ancrer ce rituel dans le temps, quelques repères simples suffisent.

Poser le carton chaque année début juin.

Retirer et brûler la ceinture fin août.

Au printemps, installer quelques pièges à phéromones pour suivre les vols de carpocapse du pommier.