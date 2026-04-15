Jardin en avril : ce déchet de cheminée corrige un sol acide, mais au-delà de cette limite il l’épuise

En avril, le seau déborde de cendre de bois et chaque poignée peut changer le pH d’un sol acide. Où, quand et combien en épandre pour aider le potager sans déséquilibrer tout le jardin ?

En avril, quand le potager s’éveille et que la cheminée tourne encore, le seau se remplit de gris. Face à cette montagne de cendre de bois gratuite et “naturelle”, la tentation est grande d’en parsemer partout, du potager aux massifs. Pourtant, utilisée au hasard, elle a déjà appauvri bien des sols et fatigué des plantations entières.

Bien placée, en revanche, la cendre corrige en douceur un sol acide et apporte un coup de pouce en calcium et en potassium. Tout l’enjeu consiste à savoir où la mettre en avril, en quelle quantité et où s’en abstenir pour ne pas déséquilibrer le jardin.

Tester le pH avant d’épandre : la vraie première étape

La cendre agit comme un amendement calcaire très puissant : son pH peut dépasser 10. Sur sol déjà neutre ou calcaire, elle bloque certains nutriments, les feuilles jaunissent, les cultures végètent. Avant la moindre poignée, un test de pH sur terre ressuyée change tout. En dessous de 6, le sol est acide et supporte un apport modéré de cendre ; entre 6 et 7,5, la prudence s’impose ; au-delà de 7–7,5, on oublie la cendre.

Sans kit, le jardin donne des indices. Une pelouse envahie de mousse, des bruyères, rhododendrons, azalées, camélias, hortensias bleus, myrtilliers ou érables du Japon signalent souvent un terrain acide. À l’inverse, une terre qui blanchit en surface et des pierres calcaires trahissent un sol qui n’a vraiment pas besoin d’être encore “adouci”.

Où mettre la cendre de bois en avril… et en quelle quantité

Sur une planche de potager nue dont le pH a confirmé l’acidité, la cendre devient intéressante. Par temps sec, on épand environ 50 à 80 g par m², soit une à deux petites poignées légères, puis on griffe aussitôt sur 2 ou 3 cm. Ce geste a déjà préparé la terre pour les choux, alliums, tomates, courges, rosiers ou fruitiers. Jamais sur des semis déjà levés, et pas plusieurs fois dans l’année. D’ailleurs, un compost un peu acide apprécie aussi un voile très fin de cendre froide, tamisée, immédiatement mélangée aux déchets bruns et verts, en restant dans un budget total de 70 à 100 g par m² et par an, sol et compost confondus, avec uniquement des cendres de bois non traités.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Budget cendre annuel 70 à 100 g/m² 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Très alcaline et riche en calcium et en potassium, la cendre relève doucement le pH des terres acides. En restant entre 70 et 100 g/m² par an, elle corrige l’acidité et soutient légumes-fruits, rosiers et fruitiers sans bloquer les autres éléments nutritifs ni dérégler le sol. 💡 Le petit plus : tamiser toujours la cendre, l’épandre par temps sec sur sol ressuyé, puis garder le surplus bien au sec dans un seau métallique fermé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : épandre la cendre en couche épaisse sur tout le jardin, surtout sur la terre de bruyère et les rangs de pommes de terre, ou dépasser deux poignées par m² et par an.

Les zones à éviter et le réflexe “budget cendre” pour un jardin stable

Nous avons tous déjà pensé qu’un apport généreux ferait encore plus de bien. Avec la cendre, c’est l’inverse. On l’éloigne des sols calcaires ou limoneux lourds, des massifs de terre de bruyère (hortensias bleus, rhododendrons, azalées, camélias, myrtilliers, érables du Japon, bruyères) et des rangs de pommes de terre, où un pH trop haut favorise la gale. Éviter aussi le saupoudrage systématique sur pelouse ou massifs neutres “pour ne pas gâcher”.

Le bon réflexe consiste à considérer la cendre comme un budget annuel : deux poignées maximum par m², en additionnant ce qui est allé au potager, au pied des fruitiers et dans le compost. En cas de doute, mieux vaut s’abstenir, miser sur compost et paillis, puis observer les feuilles. Si elles jaunissent ou si la croissance a ralenti, on a déjà trop donné ; la cendre retourne alors au seau, et le jardin respire à nouveau.

Sources Marie France

«Ou mettre la cendre de bois en avril cette limite evite lerreur qui epuise un sol acide et fatigue vos plantes»