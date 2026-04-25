Ces tomates cerises d’amour bluffent tous vos invités à l’apéro, mais attention à cette erreur fatale au caramel
En vingt minutes chrono et trois ingrédients du placard, ces tomates cerises d’amour transforment un simple apéritif en spectacle. Reste à maîtriser le caramel qui fait toute la différence.
Adorables, ces tomates cerises d’amour : les bouchées sur piques qui bluffent tout le monde à l’apéro
L’odeur sucrée du caramel balsamique chaud, la petite coque qui craque sous la dent, puis le jus frais d’une tomate cerise encore croquante… Sur un plateau, ces mini bouchées façon pomme d’amour attirent toutes les mains dès l’apéritif. On entend les « oh » et les « waouh » avant même la première gorgée de bulles.
Bonne nouvelle : ces tomates cerises d’amour ne demandent ni matériel compliqué ni heures de cuisine. En revanche, la moindre goutte d’eau ou un caramel trop poussé, et tout s’effondre. Caramel qui coule, tomates qui éclatent, bouchées collées au plat… On pose les bases ensemble pour des tomates cerises caramélisées nettes, brillantes, prêtes à bluffer vos invités ce soir ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 à 250 g de tomates cerises rondes, bien fermes
- ✅ 100 g de sucre en poudre + 1 c. à soupe d’eau
- ✅ 5 cl de vinaigre balsamique (blanc si l’on veut un caramel clair)
- ✅ 25 à 30 g de graines ou éclats de fruits secs + piques en bois, papier cuisson
Les bons ingrédients pour des tomates cerises d’amour qui se tiennent
Pour des tomates cerises apéritif sucré-salé qui se tiennent, on choisit des tomates cerises rondes, toutes de même taille, bien fermes et à température ambiante ; sorties du réfrigérateur, elles éclatent facilement. Sucre blanc, vinaigre balsamique de bonne qualité et mélange de graines de sésame, graines de pavot ou éclats de pistache suffisent à créer la magie.
La technique inratable du caramel balsamique
On verse sucre et eau dans une petite casserole, sans remuer, jusqu’à une teinte blond doré, autour de 170 °C. Hors du feu, on ajoute le vinaigre pour décuire le mélange ; on obtient un caramel balsamique fluide, à texture sirupeuse, assez épais pour enrober sans faire une coque dure ni amère. Au besoin, on le détend sur feu très doux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver rapidement, sécher parfaitement les tomates cerises, les équeuter puis les piquer côté pédoncule avec un pique en bois bien droit.
- Technique : Verser sucre et eau dans une petite casserole, laisser fondre sans remuer jusqu’à blond doré (170 °C), retirer du feu et ajouter le vinaigre.
- Cuisson : Remettre quelques secondes sur feu très doux en mélangeant pour obtenir un caramel balsamique fluide, à la surface lisse et brillamment sirupeuse.
- Finition : Tremper chaque tomate aux deux tiers dans le caramel, laisser s’égoutter une seconde, rouler dans les graines puis laisser sécher verticalement sur support ou papier cuisson.
Les variantes qui font encore plus parler vos invités
On alterne graines claires et noires pour l’effet bicolore, on laisse sécher les tomates cerises d’amour sur un support, puis on sert dans l’heure ou jusqu’au lendemain, bien couvert au frais.
Sources
En bref
- 🍅 Apéro du soir, mini tomates cerises d’amour sur piques promettent une bouchée sucré-salé croquante qui attire tous les regards avant même les bulles.
- 🍭 Caramel balsamique blond, texture sirupeuse et graines croquantes forment autour de chaque tomate cerise un enrobage fin, brillant, facile à saisir à l’apéritif.
- 🤫 Entre choix des tomates, température du caramel et séchage sur support, gestes précis suffisent à obtenir des tomates cerises caramélisées impeccables qui surprendront vos invités.
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