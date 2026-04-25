Ces hot-dogs briochés au four : ce geste avec le cheddar que vous devez absolument connaître

Au sortir du four, ces hot-dogs briochés au cheddar gratiné ressemblent à un mini gratin de bistrot. Coleslaw glacé et cuisson millimétrée promettent un crousti-fondant irrésistible.

Sous la croûte dorée de cheddar fondu, ces hot-dogs briochés au four n’ont plus rien à voir avec ceux que vous connaissiez

Quand la plaque sort du four, ça sent la fête foraine, mais la scène a changé. Sous la croûte dorée de cheddar, les pains briochés ont gonflé, la mie reste souple, la saucisse se cale au chaud. On entend le léger craquement du fromage avant qu’il fonde.

Ces hot-dogs briochés au four n’ont plus rien à voir avec ceux de stade ou de station-service. Le dessus joue les gratins, l’intérieur reste moelleux, et un coleslaw chou-carotte très froid tranche dans le gras. Reste à maîtriser la méthode : pain, cheddar, temps sous le grill.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pains briochés à hot-dog et 4 saucisses (≈ 300 g)

✅ 200 g de cheddar, 20 g de beurre fondu, 2 c. à s. de moutarde

✅ Coleslaw : 300 g de chou blanc, 2 carottes, 150 g de mayonnaise, 1 citron

✅ Options “waouh” : jalapeños, pickles, bacon, oignons frits, paprika fumé

Pourquoi ces hot-dogs briochés au four changent tout

Le pain brioché fait basculer le hot-dog dans une autre catégorie. Sa douceur met en valeur le salé de la saucisse et absorbe le jus sans se gorger. Avec une fente marquée, il tient au four et berce la couche de cheddar.

Côté fromage, on choisit un cheddar qui fond sans relâcher trop de gras. On mélange un cheddar mature pour le goût et un plus jeune pour le filant ; la croûte dore et reste souple dessous.

La méthode pas à pas pour un résultat crousti-fondant

Tout se joue dans l’enchaînement : coleslaw prêt et bien froid, pains montés, puis une cuisson courte et maîtrisée. On évite ainsi pain sec, fromage huileux et saucisse éclatée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer le chou, râper les carottes, mélanger avec mayo, citron, assaisonnement, réserver au frais. Technique : Préchauffer le four à 200 °C, fendre les pains sans les couper, badigeonner de beurre et moutarde. Cuisson : Glisser une saucisse par pain (pochée 2 min si besoin), couvrir généreusement de cheddar et garnitures. Finition : Cuire 8 à 10 min au milieu du four, puis 1 à 2 min sous le grill, en surveillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & niveau 30 min, facile 🔍 Le secret de l’expert La clé, c’est la double cuisson : le four chauffe la brioche et la saucisse, le grill très bref dore le cheddar sans sécher. Le beurre et la moutarde formant une barrière, la mie reste souple. ✨ Le twist gourmand : Servir chaque hot-dog brûlant avec une bonne cuillerée de coleslaw glacé à côté, puis laisser chacun en glisser un peu dans la brioche, comme une garniture fraîche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier de surveiller le grill et laisser le cheddar brunir trop fort : il casse, relargue son gras et la brioche sèche.

Version spicy, version deli, version très gourmande

On sert aussitôt, puis on joue avec jalapeños, pickles ou bacon pour signer chaque plaque à sa façon. Pour finir, une pluie d’oignons frits sur le fromage encore chaud donne ce contraste croustillant qu’on attend d’un vrai hot-dog gratiné.