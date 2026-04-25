Barbecue : ces brochettes de poulet jamais sèches ont remplacé toutes mes recettes, à cause d’un geste que j’ignorais

Vous en avez assez du poulet sec sur le grill ? Ces brochettes de poulet au barbecue misent sur une marinade citron‑thym et une cuisson maîtrisée qui changent tout.

Au bord du grill, l’odeur du poulet qui saisit ouvre l’appétit : ail, citron, thym, petite graisse qui claque sur la braise. Les brochettes arrivent dorées, mais la vraie surprise se joue à la première bouchée : la chair reste souple et juteuse, même aux pointes.

On parle ici de brochettes de poulet au barbecue qui supportent un grill très chaud sans finir fibreuses. Le secret tient à trois réflexes simples : une marinade citron–thym dominée par l’huile, des cubes de 3 cm bien réguliers et une cuisson pensée entre feu direct et zone plus douce.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de hauts de cuisse de poulet, cubes de 3 cm

✅ 2 citrons, 4 càs d’huile d’olive, 2 gousses d’ail, thym, miel, moutarde, sel, poivre

✅ 2 poivrons, 2 courgettes, 2 oignons rouges, 2 càs d’huile d’olive

✅ 150 g de yaourt grec, ½ citron, thym, piment doux

Brochettes de poulet : le bon produit

Pour des brochettes jamais sèches, le choix du morceau compte autant que la marinade. On privilégie les hauts de cuisse désossés, plus tolérants que les blancs et naturellement plus moelleux. À côté, poivrons, courgettes et oignons rouges profitent eux aussi du grill et apportent sucré, fondant et note légèrement confite.

Marinade et cuisson anti-sécheresse

Tout se joue ensuite dans la préparation. On mélange jus et zeste de citron, bonne rasade d’huile d’olive, ail, thym, sel, poivre, un trait de miel et de moutarde pour la caramélisation. L’huile doit dominer : elle forme un film gras protecteur, l’acidité attendrit sans “cuire”, et en moins d’1 h au frais les cubes sont déjà parfumés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en cubes de 3 cm et les enrober de marinade. Technique : Filmer, laisser mariner au frais au moins 45 minutes, préparer les légumes assaisonnés. Cuisson : Enfiler le poulet sur les pics sans tasser, huiler la grille chaude, saisir sur feu direct. Finition : Finir sur une zone plus douce, griller les légumes, reposer 2 minutes, servir avec la sauce yaourt grec.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Trio gagnant : cubes de 3 cm, huile dominante, cuisson forte puis douce ; la réaction de Maillard fait croustiller l’extérieur, le cœur reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : Twist gourmand : zeste de citron, thym frais et piment doux dans la sauce yaourt grec. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Geste interdit : mariner toute la nuit dans trop de citron ; le poulet se délite et sèche au barbecue.

Service, restes et variations

Au service, on pose les brochettes au centre d’un grand plat, entourées de légumes grillés et de quartiers de citron. Le lendemain, les restes se glissent en wrap avec salade ou dans une salade de pâtes. On peut garder cette base et proposer une sauce cacahuète ou une version plus épicée au paprika fumé.