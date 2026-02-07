Gémeaux et Scorpion : pourquoi février 2026 va vous forcer à abandonner ce projet qui compte tant

En février 2026, au cœur de l’hiver en France, Gémeaux et Scorpion voient un projet cher à leur cœur vaciller sous la pression du ciel. Jusqu’où ces signes devront-ils lâcher prise pour préparer un renouveau discret mais décisif ?

Février s’installe sur la France, avec son froid piquant, sa lumière blanche et ce temps suspendu qui fait remonter les questions que l’on repousse d’habitude. Beaucoup regardent alors leurs objectifs avec un œil nouveau, surtout quand un projet important patine depuis des mois sans vraiment décoller.

En ce février 2026, la saison du Verseau, Vénus rétrograde en Capricorne et la pression de Saturne bousculent les projets qui ne résonnent plus avec le cœur. Pour deux signes en particulier, les Gémeaux et les Scorpion, le ciel prend des airs d’ultimatum doux mais ferme : tourner la page sur un projet important. Pour eux, février change vraiment la donne.

Février 2026 : un ciel d’hiver qui pousse au lâcher prise

Au cœur de l’hiver, la saison du Verseau insuffle une envie de changement, presque de rupture avec ce qui semble figé. Ce moment ressemble à un grand ménage d’hiver intérieur : la lumière plus crue, les nuits longues et des transits planétaires intenses amènent chacun à revoir ses choix, à trier ses engagements et à clore certains chapitres pour préparer le printemps.

Autour de février 2026, Vénus rétrograde en Capricorne remue la façon d’envisager la réussite et l’attachement à un projet, tandis que Saturne renforce le besoin de décisions réalistes, même douloureuses. Pour certains signes, les signaux se multiplient : contretemps, lassitude, soutiens qui se dérobent. Les Gémeaux et les Scorpion font partie de ceux qui ressentent le plus ce tournant.

Gémeaux : quand un projet autrefois prometteur touche à sa fin

Natifs du signe des Gémeaux, souvent portés par mille idées à la fois, peuvent vivre ce mois comme une mise au pied du mur. Un projet créatif, professionnel ou même associatif, qui semblait enthousiasmant au départ, montre ses limites : retards à répétition, organisation bancale, impression de nager à contre courant sans vraie avancée, entourage moins disponible. Tout indique que le cycle arrive à son terme.

Pour beaucoup de Gémeaux, la frustration se mêle à une nostalgie tenace pour ce rêve qu’ils n’arrivaient pas à lâcher. Les énergies de février 2026 invitent à prendre du recul, à en parler, à coucher sur le papier ce que cette aventure a apporté, comme une lettre d’adieu au projet. Un rangement ciblé ou un carnet de bord suffit parfois à créer un espace neuf.

Scorpion : faire le deuil d’un rêve de longue date pour mieux renaître

Chez le Scorpion, réputé pour sa persévérance et son intensité, février peut avoir un goût plus radical. Un rêve nourri depuis longtemps, un plan de vie construit patiemment, semble ne plus tenir face à la réalité. L’investissement a été total, d’où cette sensation de petite mort symbolique lorsque la vie impose d’admettre que ce but ne correspond plus vraiment à son évolution intérieure.

La conjoncture de février 2026, éclairée par le Soleil en Verseau et la rigueur de Saturne, met en lumière les résistances inutiles du Scorpion à ce vieux rêve. Mettre de côté l’orgueil ou la peur de l’échec prend une forme très concrète : rituel simple, note que l’on brûle, objet que l’on donne, marche dans l’air froid. Peu à peu, ce qui pesait laisse place à un renouveau encore discret.